José Jerí EN VIVO: presidente lleva más de 79 horas sin tomar juramento de sus nuevos ministros

Una larga espera. El presidente de la República, José Jerí, no toma juramento del nuevo gabinete ministerial desde hace 4 días. Según el artículo 120 de la Constitución Política, son nulos los actos del mandatario que carecen de la refrendación ministerial necesaria. Mientras expertos critican al jefe de Estado, este señala que ningún congresista o exministro del Gobierno de Dina Boluarte ocupará el nuevo equipo ministerial.

El presidente José Jerí no toma juramento de sus ministros. La Constitución Política señala que sin ellos, sus actos son inválidos. Foto: Composición/La República
Una espera de más de 4 días. El presidente de la República, José Jerí, continúa sin nombrar al nuevo gabinete ministerial luego de haber asumido las riendas del Perú hace más de 79 horas. En medio de la alta ola de inseguridad ciudadana, el jefe de Estado ha declarado que la nueva Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no será integrada por exministros del Gobierno de Dina Boluarte o por congresistas. Sin embargo, expertos cuestionan al mandatario por su demora. No obstante, según el artículo 120 de la Constitución Política, son nulos los actos del mandatario que carecen de la refrendación ministerial necesaria.

José Jerí tomará juramento a nuevos ministros: ÚLTIMAS NOTICIAS

07:59
13/10/2025

José Jerí da por concluidas las funciones del gabinete de Dina Boluarte a través de un tweet de X

El último domingo 12 de octubre, el presidente de la República, José Jerí, dio por concluida las funciones de todos los ministros del gobierno de Dina Boluarte, que fueron liderados por Eduardo Arana. Asimismo, mencionó que su nuevo equipo ministerial será de "amplía base y de reconciliación nacional".

07:57
13/10/2025

José Jerí y sus nuevos ministros: presidente lleva más de 79 horas sin nombrar a gabinete ministerial

La larga espera en la era Jerí. El presidente de la República, luego de su encumbramiento tras la caída de Dina Boluarte, va por su cuarto día al mando del Perú y, hasta el momento, continúa sin nombrar al nuevo gabinete ministerial. Según Jerí, construirá un gabinete de ancha base, en medio de la ola de inseguridad ciudadana.

 

