José Jerí EN VIVO: presidente lleva más de 79 horas sin tomar juramento de sus nuevos ministros

El presidente José Jerí no toma juramento de sus ministros. La Constitución Política señala que sin ellos, sus actos son inválidos. Foto: Composición/La República

El presidente José Jerí no toma juramento de sus ministros. La Constitución Política señala que sin ellos, sus actos son inválidos. Foto: Composición/La República

Una espera de más de 4 días. El presidente de la República, José Jerí, continúa sin nombrar al nuevo gabinete ministerial luego de haber asumido las riendas del Perú hace más de 79 horas. En medio de la alta ola de inseguridad ciudadana, el jefe de Estado ha declarado que la nueva Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no será integrada por exministros del Gobierno de Dina Boluarte o por congresistas. Sin embargo, expertos cuestionan al mandatario por su demora. No obstante, según el artículo 120 de la Constitución Política, son nulos los actos del mandatario que carecen de la refrendación ministerial necesaria.