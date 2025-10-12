HOYSuscripcion LR Focus

Cuatro personas resultaron heridas tras incendio en Pamplona Alta
Política

Vecinos increpan a presidente José Jerí durante su visita en Pamplona Alta tras incendio: "El miércoles te sacamos"

El mandatario llegó hasta la zona de Pamplona Alta para coordinar las labores de ayuda a los damnificados, sin embargo, un grupo de vecinos mostró su descontento y le propinaron reclamos. 

José Jerí fue increpado en su visita a Pamplona Alta tras incendio. Foto: Composición LR
El presidente de la República José Jerí visitó el distrito de San Juan de Miraflores, tras el gigantesco incendio registrado en la zona de Pamplona Alta que dejó más de 80 casas afectadas y cuatro personas heridas. El nuevo mandatario estuvo presente para coordinar y anunciar las medidas que se tomarán para ayudar a los damnificados, así como para supervisar personalmente las acciones de emergencia al feroz siniestro.

Durante su visita, acompañado de un gran resguardo policial, Jerí señaló el compromiso del Gobierno para ayudar a los afectados y sostuvo que evaluarán las causas para evitar que ocurra otro hecho similar. "Estamos armando el gabinete y presentes ante lo sucedido. Tenemos representantes del Ministerio de Salud atendiendo a los afectados, solo voy a declarar sobre la emergencia. Los sectores han respondido de inmediato", indicó. Sin embargo, su presencia no fue muy bien aceptada por un grupo de vecinos quienes le increparon a través de reclamos e insultos.

Jose Jerí, nuevo presidente del Perú: perfil, trayectoria y denuncias del nuevo mandatario

Vecinos increpan a presidente José Jerí durante su visita en Pamplona Alta

Lárgate, !El miércoles te sacamos...!" fueron algunas de las frases que le lanzaron al mandatario, en clara señal por la marcha que se llevará a cabo este 15 de octubre en contra de su gobierno. Los residentes mostraron así el rechazo por la visita oficial y le exigieron acciones más rápidas por parte del Estado para atender la emergencia.

"Muéstrenos con hechos, no con palabras por favor!, ¡Señor presidente demuéstrenos con hechos!, se logró escuchar entre la multitud que lo rodeaba, mientras que un gran comando policial trataba de evitar que los vecinos no pudieran acercarse más al mandatario. Pese a la serie de reclamos, continuó con su recorrido.

Cabe indicar, que el reciente nombramiento de José Jerí como presidente del Perú, estuvo marcado por una serie de cuestionamientos de la población, debido a la denuncia por presunta violación sexual en su contra hecha por una mujer a comienzos de este año. Además, por la investigación que se le abrió por presunto enriquecimiento ilícito.

