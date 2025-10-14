Luego de varios días sin gabinete y con anuncios de marchas para este 15 de octubre, el presidente de la República, José Jerí, nombró a la nueva titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, quien fue directora del Portafolio de Proyectos y de Inversiones Descentralizadas de Proinversión.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

De esta manera, Miralles se convirtió en la octava ministra en los últimos cuatro años y la primera del mandato actual, tras la vacancia de Dina Boluarte. La antecedieron en el cargo Raúl Pérez-Reyes, José Salardi, José Arista, Álex Contreras, Kurt Burneo, Óscar Graham y Pedro Francke, lo que confirma la alta rotación e inestabilidad en dicho sector.

TE RECOMENDAMOS REGRESA DELIA ESPINOZA, SE VA ACUÑA Y PRESIDENTE SIN MINISTROS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Si bien se trata de un gobierno de transición hacia el recambio presidencial del 2026, lo cierto es que el MEF tiene una serie de retos para resistir a la presión de mayor gasto público, ya que la disciplina fiscal no es una característica ni del régimen actual ni del Congreso. Además, tendrá que liderar el debate del presupuesto público, garantizar un clima favorable para la inversión y mejorar la gestión de esta cartera.

¿Quién es Denisse Miralles, nueva ministra de Economía?

Denisse Miralles ya tuvo un paso por el MEF. Fue viceministra de Economía durante la gestión de José Salardi y semanas después de su salida, hizo oficial su renuncia al cargo. La economista tiene una extensa trayectoria, principalmente en ProInversión desde el 2014, cumpliendo funciones de promoción y asistencia técnica para el desarrollo de proyectos con inversión público-privadas.

En el 2010, se integró al Ministerio de Economía y Finanzas como consultora en Políticas de Ingresos Públicos y en 2013 asumió el rol de consultora a cargo de la Dirección de Política de Descentralización Fiscal. Además, ocupó el cargo de jefa del Departamento de Estudios Económicos en la Gerencia de Planeamiento del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Mirrales es ingeniera economista por la Universidad Nacional de Ingeniería y cuenta con un Master en Políticas Públicas y Tributación por la Universidad Nacional de Yokohama (Japón). Asimismo, tiene estudios de infraestructura y APPs en Harvard Kennedy School (EE.UU.), en la CAF y en la Universidad del Pacifico.