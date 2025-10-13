José Jerí votó a favor de leyes procrimen en el Congreso: ahora se toma fotos en penales luchando contra la inseguridad

El presidente de la República, José Jerí, asumió las riendas del país luego de la caída de Dina Boluarte debido a su deficiente gestión en la lucha contra la inseguridad ciudadana. En sus primeros días de Gobierno, el también congresista y titular del Parlamento comenzó a recorrer los penales para dar la imagen de lucha contra la delincuencia, a pesar de que no tiene ministros. Sin embargo, durante su paso por el Congreso votó a favor de las denominadas leyes procrimen que favorecen al crimen organizado.

En una investigación de La República se pudo verificar que, en al menos 6 proyectos de ley —que después fueron promulgadas por el Legislativo o en pared con el Ejecutivo— dio su respaldo para que fueran aprobadas.

Una de esas iniciativas legislativas fue la conocida ley que eliminó la detención preliminar en casos de no flagrancia (Ley 32181), herramienta fundamental para que la Fiscalía pueda solicitar al Poder Judicial detener a una persona investigada sin la necesidad de estar in fraganti. Con dicha norma, se modificó el inciso ‘a’ del numeral 1 del artículo 261 del Código Procesal Penal.

Es más, la ley también establecía que si un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) hacía uso de su arma de fuego y disparaba a una persona y esta resultaba herida o moría, el fiscal quedaba prohibido de solicitar al juez la detención del efectivo policial. Jerí votó a favor de esta ley en diciembre del 2024.

Si bien es cierto, el Congreso derogó dicha norma en marzo de este año, el Perú estuvo casi 3 meses sin dicha herramienta legal para lucha contra la inseguridad ciudadana. Es preciso resaltar que Jerí también votó a favor de restituir la detención preliminar.

José Jerí votó a favor de ley que dificulta la colaboración eficaz

En junio del 2023, José Jerí también votó a favor del Proyecto de Ley N° 00565 (ahora Ley 31990) que dificulta la colaboración eficaz. La norma, según alertó la Fiscalía en su momento, limita el tiempo para corroborar información brindada por colaboradores eficaces en un caso judicial en investigación. El Ministerio Público advirtió en enero de este año que la ley obstaculiza la indagación de delitos complejos y graves.

La normativa dispone que el período para la colaboración eficaz es de ocho meses, con la posibilidad de extenderlo por cuatro meses adicionales en situaciones justificadas, y hasta ocho meses más si se trata de casos de crimen organizado. Es preciso resaltar que un colaborador eficaz es una persona investigada que acepta su culpa y colabora con la justicia a cambio de beneficios.

Jerí no solo votó a favor de esta ley en primera votación, sino que dio su visto bueno para exonerarlo de segunda votación y que sea aprobado por insistencia por el Congreso tras ser observado por el Ejecutivo.

José Jerí votó a favor de ley que dificulta realización de allanamientos fiscales

El presidente también votó a favor de la Ley 32108, norma que cambia la definición de "organización criminal" y dificulta los allanamientos en investigaciones complejas. Según se lee en el proyecto de ley aprobado en octubre del 2024, será necesario contar con un abogado defensor al momento de las diligencias fiscales.

Es decir, mientras un investigado no cuente con un abogado particular o público, el Ministerio Público no podrá llevar a cabo las diligencias en su contra. Jerí votó a favor en primera votación y de que se exonere de segunda votación.

"El registro se realiza con presencia del interesado y de su abogado. De no contar con abogado, se le proporcionará uno de oficio. La solicitud y la resolución judicial indicarán expresamente la finalidad del allanamiento y registro", se lee en la Ley 32108.

José Jerí votó a favor de ley que excluye a partidos políticos de responsabilidad penal

En mayo del 2024, el presidente y también congresista José Jerí votó a favor de proyecto de ley 6084 (ahora Ley 32054) que blinda a los partidos políticos de responsabilidad penal. De esta manera, el Ministerio Público solo podrá procesar de manera individual a los afiliados de la organización. De esta manera, se dispuso modificar el artículo 105 del Código Penal incorporando dos párrafos en el Decreto Legislativo 635.

Precisamente, su visto bueno a esta norma llama la atención debido a que existen partidos investigados por haber recibido presuntos aportes ilícitos en campañas electorales.

Además, Jerí también dio respaldo para que el PL sea exonerado de segunda votación.

José Jerí votó a favor de ley que resta autonomía a fiscales

En septiembre del año pasado, el Congreso aprobó la Ley 32130, que modifica el Código Procesal Penal para restarle competencias al Ministerio Público y establece que la Policía Nacional del Perú (PNP) sea la encargada a la investigación preliminar de delitos.

Con ello, el Ministerio Público tiene la obligación de actuar con imparcialidad, investigando a través de la Policía Nacional del Perú (PNP), los hechos que constituyen el delito y que puedan establecer o confirmar la inocencia del acusado

Por eso, Jerí votó a favor en primera, segunda y en la aclaración de la votación del proyecto de ley.

Jerí votó a favor de la Ley 32326 que eleva los requisitos de la extinción de dominio

Jerí también votó a favor de la Ley 32326 que eleva los requisitos para confiscar los bienes a organizaciones criminales (Ley de extinción de Dominio). La norma establece que para retener los bienes presuntamente de origen ilícito de una persona investigada se deberá tener una sentencia firme y consentida o de un laudo que se emita en un proceso penal. A excepción de ciertos delitos como tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal, estafa y delitos informáticos contra el patrimonio.

Jerí votó a favor en primera votación el 12 de diciembre de 2024; pero en la segunda votación, del 10 de abril de este año, estuvo ausente.

En mayo de este año, el Poder Judicial expresó su preocupación por esta aprobación desde el Congreso. El PJ consideró que la norma representa un retroceso en la lucha contra la corrupción, crimen organizado y delitos complejos.

“Con esta reforma, los activos ilícitos seguirán circulando libremente en el mercado, mientras que la criminalidad organizada, minería ilegal, sicariato, extorsión, tráfico ilícito de drogas, corrupción, lavado de activos, tráfico de recursos naturales, así como la trata de personas, continuarán causando muerte, dolor y zozobra en todo el país”, advirtió el Poder Judicial.