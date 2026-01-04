HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

JEE limpia Rafael López Aliaga: rechazan tachas contra el candidato de Renovación Popular

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró infundadas las dos tachas contra Rafael López Aliaga. Según el organismo electoral, no se acreditó infracción electoral en el desarrollo de las elecciones internas del partido. Los dos recursos impugnatorios denunciaron que en Renovación Popular presuntamente se utilizó una modalidad distinta a la establecida en los comicios primarios.

Renovación Popular acumuló dos pedidos de tachas contra su plancha presidencial; sin embargo, el JEE los declaró infundados. Foto: Composición/LR
Renovación Popular acumuló dos pedidos de tachas contra su plancha presidencial; sin embargo, el JEE los declaró infundados. Foto: Composición/LR

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró infundadas las dos tachas presentadas contra la fórmula presidencial de Renovación Popular, encabezada por Rafael López Aliaga. De acuerdo con el organismo electoral, no se acreditó una infracción electoral en el desarrollo de las elecciones primarias del partido el pasado 30 de noviembre del 2024.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Ambos recursos impugnatorios sostuvieron que, presuntamente, el partido realizó su elección interna bajo una modalidad distinta a la establecida en su estatuto, lo que habría "vulnerado la democracia interna". En concreto, se cuestionó que Renovación Popular haya llevado a cabo sus elecciones primarias bajo la modalidad de “elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados”, cuando su estatuto establece que dicho proceso debe realizarse mediante el voto de afiliados y no afiliados.

TE RECOMENDAMOS

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Ramiro Escobar advierte: “El ataque a Venezuela allana el camino para escenarios de riesgo en América Latina”

lr.pe

La tacha también apuntaba contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a quién supuestamente "reencuadró" la modalidad de elección interna de la organización a través del "voto universal de afiliados, única viable dentro de los plazos vencidos para salvar su participación de la organización política".

En ese sentido, las tachas indicaron que dicha acción de la ONPE habría excedido sus competencias porque calificar estatutos o modalidades corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

PUEDES VER: Elecciones 2026: JNE inscribe 8 listas presidenciales sumando 32 partidos en la carrera electoral

lr.pe
Decisión del JEE sobre la tacha contra la plancha presidencial de Renovación Popular

Decisión del JEE sobre la tacha contra la plancha presidencial de Renovación Popular

JEE rechaza tachas contra Rafael López Aliaga: las razones

De acuerdo con la Resolución 00064-2026-JEE-LIC1/JNE, Renovación Popular comunicó a la ONPE la modalidad de sus elecciones primarias y que fue esta institución la que aplicó "de manera supletoria" el artículo 24 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas (LOP). Es decir, según el JEE, la ONPE integró el vacío normativo existente y determinó operativamente la modalidad de elecciones primarias correspondiente.

Asimismo, el JEE señaló en su resolución que dicho pronunciamiento no fue impugnado por la vía administrativa y jurisdiccional y que, tiempo después, el JNE reconoció su validez.

"Este Colegiado verifica que no se ha acreditado la existencia de un acto administrativo que haya impuesto una modalidad distinta a la ley vigente, ni que haya sustituido la voluntad partidaria debido a que es la organización política quien ha otorgado su asentimiento al no cuestionarla", dice el JEE de Lima Centro 1.

En esa misma línea, el órgano electoral mencionó que, si bien es cierto el estatuto de Renovación Popular contiene referencias a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), esta fue eliminada de la legislación peruana y "no genera automáticamente la nulidad del proceso interno".

"No existe disposición legal que sancione con nulidad automática la falta de adecuación estatutaria, siempre que el proceso interno se realice conforme a una modalidad legalmente válida y dentro de los plazos electorales", se lee en la resolución.

Además, el JEE recalcó que el ciudadano que presentó la tacha no se encuentra habilitada para impugnar los comicios internos debido a que no es un afiliado del partido.

Notas relacionadas
Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con la Sunat por más de S/12,9 millones

Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con la Sunat por más de S/12,9 millones

LEER MÁS
Paulo Vilca: “Una parte de la ciudadanía percibe que no importa quién llegue a ser presidente, sino quién llega al Senado”

Paulo Vilca: “Una parte de la ciudadanía percibe que no importa quién llegue a ser presidente, sino quién llega al Senado”

LEER MÁS
Vecinos de La Victoria rechazan obra de la Municipalidad de Lima 'Boulevard Caminito Íntimo' por intentar destruir la única área verde de la zona

Vecinos de La Victoria rechazan obra de la Municipalidad de Lima 'Boulevard Caminito Íntimo' por intentar destruir la única área verde de la zona

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con la Sunat por más de S/12,9 millones

Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con la Sunat por más de S/12,9 millones

LEER MÁS
Gobierno de José Jerí se deslinda de responsabilidad del control de minería ilegal: "No es obligación del Estado"

Gobierno de José Jerí se deslinda de responsabilidad del control de minería ilegal: "No es obligación del Estado"

LEER MÁS
RMP tras intervención de Estados Unidos a Venezuela: "Un precedente muy peligroso para la vigencia del derecho internacional"

RMP tras intervención de Estados Unidos a Venezuela: "Un precedente muy peligroso para la vigencia del derecho internacional"

LEER MÁS
Paulo Vilca: “Una parte de la ciudadanía percibe que no importa quién llegue a ser presidente, sino quién llega al Senado”

Paulo Vilca: “Una parte de la ciudadanía percibe que no importa quién llegue a ser presidente, sino quién llega al Senado”

LEER MÁS
Injerencia selectiva: congresistas que repudiaron a la Corte IDH hoy ovacionan a Trump en Venezuela

Injerencia selectiva: congresistas que repudiaron a la Corte IDH hoy ovacionan a Trump en Venezuela

LEER MÁS
Ramiro Escobar advierte: “El ataque a Venezuela allana el camino para escenarios de riesgo en América Latina”

Ramiro Escobar advierte: “El ataque a Venezuela allana el camino para escenarios de riesgo en América Latina”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Giuliana Rengifo envía solidario mensaje a Carlos Miguel y Orquesta tras atentado en concierto

Pronósticos 2026: hay que ser chamán, por Mirko Lauer

Precio del dólar en Perú HOY, domingo 4 de enero: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio

Política

Perú Primero acusa a presidenta del TC de vulnerar la neutralidad electoral por declaraciones sobre impedimentos para postular

RMP tras intervención de Estados Unidos a Venezuela: "Un precedente muy peligroso para la vigencia del derecho internacional"

Gobierno de José Jerí pide una solución pacífica en Venezuela tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Perú Primero acusa a presidenta del TC de vulnerar la neutralidad electoral por declaraciones sobre impedimentos para postular

RMP tras intervención de Estados Unidos a Venezuela: "Un precedente muy peligroso para la vigencia del derecho internacional"

Gobierno de José Jerí pide una solución pacífica en Venezuela tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025