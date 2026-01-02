Presidente del TC afirma que Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular por sentencia de peculado

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, indicó que Mario Vizcarra, candidato a la presidencia y al Senado por Perú Primero, sí tendría impedimentos para participar de las Elecciones 2026 por la sentencia de peculado en su contra. Si bien fue consentida y ejecutoriada, la magistrada señala que su institución mantiene vigente la validez de las restricciones para sentenciados por corrupción.

En entrevista a Canal N, Pacheco se refirió a la posición del JNE de defender el derecho a la participación política. "El colegiado anterior por mayoría determinó que las personas que han sido condenadas por este tipo de delito, aunque sean rehabilitadas, no pueden participar. En este colegio se han presentado demandas, pero por el delito de terrorismo. Determinados que si están rehabilitadas, sí tienen el derecho", anotó.

En ese sentido, remarcó que eso solo aplica para el caso de terrorismo, pero no descartó que, de solicitarse, la situación de Mario Vizcarra sea revisada de forma particular.

"No me extrañaría que esto llegue al TC, pero en principio declaro que el delito (peculado) estuvo presente en demandas anteriores en las cuales se estableció que no podían postular. Habrá que ver el caso concreto porque no siempre estamos de acuerdo todos en el magistrado. Si ya fue convalidada la constitucionalidad de una norma debemos respetarla", agregó.

Sentencia del TC impide postulación electoral a condenados con delito de peculad

La norma a la que hace referencia la máxima autoridad del TC, es el acumulado de las sentencias 00015-2018-PI/TC y 00024-2018-PI/TC, las cuales establecen que quien tiene una sentencia firme por delito doloso (incluyendo peculado, que es corrupción) ve suspendido su derecho de ciudadanía y, por ende, queda impedido de postular a cargos públicos, ya que su sentencia ya tiene calidad de cosa juzgada y es de cumplimiento obligatorio para todo.

"Para la ley impugnada en el presente proceso, una persona condenada por sentencia firme como autor de los delitos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios nunca podrá postular a un cargo público representativo (como presidente de la república, congresista o alcalde), aun cuando hubiera sido rehabilitada", se lee.

Mario Vizcarra ha recibido una tacha a su candidatura presidencial por haber tenido una sentencia firme por el delito de peculado correspondiente al 2005. De igual forma, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 (JEE Lima Centro 2) declaró inadmisible su candidatura al Senado. En este último caso, la resolución no argumenta los motivos de la observación, pero menciona la condena.