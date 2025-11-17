HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO: mira 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Stephany Vega se desempeñó en distintos cargos en el Congreso de la República desde el 2021. Entre noviembre del 2021 y diciembre del 2024 estuvo afiliada a Somos Perú, partido del presidente José Jerí.

Stephany Vega se desempeña como asesora de Alta Dirección de Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros
El último domingo 16 de noviembre, el dominical Panorama reveló que la asesora de la Alta Dirección de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Stephany Vega, es allegada al presidente José Jerí. De acuerdo con el reportaje periodístico, en los últimos cuatro años, la vida de la letrada cambió rotundamente. Precisamente, desde que ingresó a laborar en el Congreso y ahora en el Ejecutivo.

Según la investigación, la abogada adquirió un auto Audi en 2023, un BMW de, aproximadamente S/60.000 en 2024, y en 2025 un departamento con cochera por US$ 120.000.

Vega ingresó a laborar al Parlamento en 2021, cuando aún era estudiante de Derecho y asumió como asistente legal del entonces congresista Jerí con un sueldo de S/1.558. Tiempo después, en su cargo en la Comisión de Presupuesto pasó a ganar S/5.100. Y, tras el nombramiento de Jerí como presidente del Congreso, su salario aumentó a S/16.522.

PUEDES VER: Delia Espinoza rechaza comparación Patricia Benavides: "No se puede igualar la situación, estaba destituida"

Además, según el reportaje, Vega figura como copropietaria de un bar que fue constituida con S/20.000 junto con dos socias (dos gemelas de 18 años).

En respuesta a Panorama, la abogada calificó como "falso" que sea una persona con influencia en Palacio de Gobierno y que comenzó ganando S/2.500 en el Congreso.

"Yo he ganado cada mérito laboral, lo he sudado, es lo que corresponde", dijo al ser consultada por el auge de sus ingresos en los últimos años. Luego, aseguró que, desde que tiene 20 años, "tengo autos de alta gama".

"Es una camioneta Gran Vitara a los 20 años, se vende y con eso se compró el siguiente auto el 2023 (un Audi). Ese auto sirvió como soporte para un auto que compré el 2024 que era familiar. El auto y el departamento se compró en efectivo", detalló. Asimismo, indicó que el pago de su departamento lo hizo junto con su esposo.

"A mí me corresponden 60 mil dólares, para los cuales yo retiro mi AFP y los ahorros de toda mi vida y un préstamo personal familiar debidamente bancarizado (20 mil dólares)", expresó y aseguró que ahora cuenta con una sola socia del bar en Miraflores luego de que sus exsocias vendieron sus acciones. "Toda mi vida ha sido de forma lícita, todo está bancarizado", dijo.

PUEDES VER: Delia Espinoza acudió al Ministerio Público y denuncia desacato de la JNJ

¿Quién es Stephany Vega, la allegada de José Jerí?

Stephany Vega Morón es una abogada especializada en Gestión Pública y Derecho Administrativo, con trayectoria en la administración pública y experiencia en el sector privado.

Anteriormente, entre el 18 de noviembre del 2021 y el 18 de diciembre del 2024, fue militante del partido político Somos Perú, el mismo partido del presidente José Jerí.

Historial de afiliación de Vega Morón en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP)

Asimismo, Vega Morón cuenta con una formación internacional en Derecho Europeo de los Negocios por la Universidad de Alicante, España, y en Derechos Humanos por el College Universitaire Henry Dunant en Ginebra. Ejerció funciones de asesoría jurídica y técnica en el Congreso de la República del Perú, participando en la elaboración de proyectos legislativos, análisis normativos y fortalecimiento de la gestión institucional.

En detalle, de acuerdo con declaración jurada, ingresó a trabajar en el Parlamento el 13 de agosto del 2021 hasta el 15 de octubre de este año. Durante su paso legislativo se desempeñó como asistente nivel SA2, técnico nivel ST6, técnico nivel ST5 y asesora nivel SP9 en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, auxiliar nivel SA2 y profesional nivel SP11 en el Módulo de Presidencia.

Actualmente, trabaja como asesora en la Alta Dirección del Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

