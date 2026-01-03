El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, apareció en Telesur para informar sobre los ataques en Caracas. Denunció lo sucedido como un "ataque terrorista" contra la población. Foto: TeleSur

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, reapareció públicamente este sábado 3 de enero en una transmisión de Telesur, horas después de los ataques registrados de madrugada en Caracas y otras zonas del país. Con casco, chaleco antibalas y rodeado de efectivos armados, Cabello se convirtió en el tercer alto funcionario del régimen de Nicolás Maduro en pronunciarse tras el operativo militar ejecutado por fuerzas de Estados Unidos en territorio venezolano.

Cabello, una de las figuras más influyentes del régimen chavista y señalado por Washington como integrante del Cartel de los Soles, afirmó que la ofensiva buscó generar pánico en la población. “El país está en completa calma. Lo que intentaron con las bombas y misiles lo lograron parcialmente”, declaró, al asegurar que el pueblo venezolano no respondió con desorden ni caos, como —según dijo— esperaba la administración Trump.

El régimen denuncia agresión milita

Desde Caracas, calificó los hechos como un “ataque terrorista” dirigido contra civiles, instalaciones eléctricas y símbolos del poder estatal. De acuerdo con su versión, los bombardeos a civiles se produjeron mientras la población dormía, lo que agravó el impacto psicológico del operativo militar. Cabello sostuvo que la agresión se produjo tras 28 semanas de amenazas públicas por parte de Washington.

El funcionario también hizo referencia indirecta a la situación de Maduro, cuyo paradero se mantiene bajo reserva tras el ataque. En ese contexto, reiteró que la estructura del Estado se mantiene operativa y acusó a Estados Unidos de violar la soberanía nacional. “No es la primera batalla que enfrenta este pueblo”, afirmó en su discurso oficial, transmitido por medios estatales.

Llamado a la calma y despliegue de fuerzas

En paralelo, Cabello informó sobre el despliegue de las fuerzas militares venezolanas y cuerpos policiales en todo el país, con patrullajes intensivos en la capital durante la noche y la madrugada. Según el ministro, el operativo interno busca garantizar la seguridad interna y evitar disturbios en medio de la escalada de la tensión EE. UU. Venezuela.

“Que nadie caiga en el desespero. Estamos desplegados. Confíen en nosotros”, expresó Cabello, quien pidió respaldo al Alto Mando Político-Militar y unidad entre las organizaciones políticas. También lanzó un llamado a la reacción internacional, al advertir que el silencio de organismos multilaterales ante los ataques convertiría a la comunidad global en “cómplice” de una agresión contra la población.

Estados Unidos, por su parte, no se refirió de inmediato a las acusaciones de daños a civiles, mientras medios internacionales recogieron las declaraciones del funcionario venezolano, quien insistió en que Washington solo alcanzó “parcialmente” sus objetivos.