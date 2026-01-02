HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Gobierno de José Jerí se deslinda de responsabilidad del control de minería ilegal: "No es obligación del Estado"

El presidente de la PCM responsabilizó a los gobiernos regionales de no ser eficientes con las facultades y presupuesto asignado. Koki Noriega, presidenta de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, lamentó estas declaraciones y exigió el control territorial de Pataz.

El presidente de la PCM responsabilizó a los gobiernos regionales de no ser eficientes con las facultades y presupuesto asignado. Foto: composición LR/
El presidente de la PCM responsabilizó a los gobiernos regionales de no ser eficientes con las facultades y presupuesto asignado. Foto: composición LR/

El primer ministro, Ernesto Álvarez, deslindó de responsabilidad al actual Gobierno del enfrentamiento ocurrido el último 31 de diciembre en Pataz que dejó un saldo de tres muertos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“Lo que ha sucedido en Pataz es de que un grupo armado ha querido robarle oro dentro de un socavón a otro grupo de mineros ilegales. Se han defendido, ¿por qué? Porque hay bandas armadas por parte de los diferentes grupos de mineros ilegales y eso no ha sido controlado por los gobiernos regionales. No es necesariamente obligación del Estado el control de la pequeña minería y minería artesanal y mucho menos minería ilegal. […] Personas armadas han muerto en un intento de robo de oro”, dijo en entrevista a RPP.

TE RECOMENDAMOS

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

En su lugar, el presidente de la PCM responsabilizó a los gobiernos regionales de no ser eficientes con las facultades y presupuesto asignado.

“Los gobiernos regionales implicados en la minería ilegal, ¿acaso no tienen responsabilidad alguna en este problema? ¿Este Gobierno que tiene apenas dos meses es responsable de la minería ilegal y de las consecuencias humanas y criminales que la minería ilegal representa? Es fácil de sacar un comunicado de gobiernos regionales como si este Gobierno de dos meses tuviese la responsabilidad cuando ya se ha encontrado a los responsables y se ha tomado por parte del mismo Ejército control de la situación”, anotó.

Presidente de la ANGR lamentó las declaraciones del premier

Las declaraciones del premier se realizaron tras el comunicado de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), firmado por 25 gobernadores, en el que exigen una estrategia eficaz por parte del Ejecutivo.

Ahora, tras los señalamientos de Álvarez, el presidente de ANGR y gobernador regional de Áncash, Koki Noriega Brito, insistió en dicho pedido y lamentó las palabras del primer ministro.

Al respecto, precisó que “los recursos generados por la minería van directamente al Tesoro Público" y "no llega ni un sol de manera directa a los gobiernos regionales", por ello consideró que "hablar de ‘usufructuar’ es desconocer cómo funciona el Estado”.

“Nunca los gobiernos regionales hemos tenido autonomía real ni capacidad de fiscalización sancionadora. Entidades como OEFA y ANA dependen del Gobierno central. A las regiones solo se nos dieron competencias administrativas limitadas, sin presupuesto ni recursos”, explicó.

Además, comentó que no es necesario la confrontación entre Ejecutivo y los gobiernos regionales. En su lugar, remarcó que solicitan el control territorial de Pataz y no más estados de emergencias, pues estas medidas ya llevan 2 años y no se han reportado resultados concretos.

“Control territorial significa presencia permanente de las Fuerzas Armadas y la Policía, control real del territorio, erradicación de actividades ilegales y protección de la población. No hay excusas políticas ni gobiernos de transición que justifiquen la inacción”, enfatizó.

Notas relacionadas
Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

LEER MÁS
Ley Chlimper 2.0: Gobierno busca reducir el impuesto a la renta a 15% a grandes empresas de la industria de alimentos, los detalles

Ley Chlimper 2.0: Gobierno busca reducir el impuesto a la renta a 15% a grandes empresas de la industria de alimentos, los detalles

LEER MÁS
Primer ministro reconoce uso de canción viral como lema del Gobierno de José Jerí

Primer ministro reconoce uso de canción viral como lema del Gobierno de José Jerí

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno aseguró compra de 24 cazas al aprobar el financiamiento del 57% del presupuesto

Gobierno aseguró compra de 24 cazas al aprobar el financiamiento del 57% del presupuesto

LEER MÁS
Pataz: identifican cadáveres de tres fallecidos tras ataque armado en zona minera

Pataz: identifican cadáveres de tres fallecidos tras ataque armado en zona minera

LEER MÁS
Hermano de Carlos Espá entregaba en la sombra dinero para campaña de Keiko Fujimori

Hermano de Carlos Espá entregaba en la sombra dinero para campaña de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

LEER MÁS
JEE declara inadmisible candidatura de exfiscal Sandra Castro por no renunciar en el plazo establecido

JEE declara inadmisible candidatura de exfiscal Sandra Castro por no renunciar en el plazo establecido

LEER MÁS
César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cantante Deyvis Paredes y el animador 'Josesito' de La Bella Luz generan indignación tras polémica broma a nuevo integrante: “Deberían pedir disculpas”

Rodrigo Paz firma decreto para gobernar Bolivia a distancia en medio de tensiones con su vicepresidente Edman Lara

Apagones y daños a infraestructuras: las imágenes del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México

Política

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

Presidente del TC afirma que Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular por sentencia de peculado

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

Presidente del TC afirma que Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular por sentencia de peculado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025