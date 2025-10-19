HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?     ¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?     ¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?     
EN VIVO

🔴 Elecciones Bolivia 2025 EN VIVO: Rodrigo Paz y Jorge Quiroga se enfrentan

Política

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Las elecciones generales 2026 están cada vez más cerca y son 43 partidos políticos inscritos los que se disputarán la Presidencia del Perú y los escaños del Congreso y Parlamento Andino.

Elecciones generales se realizarán el 12 de abril de 2026. Foto: Congreso
Elecciones generales se realizarán el 12 de abril de 2026. Foto: Congreso

El camino hacia las elecciones generales de 2026 está marcado por una serie de fechas límites establecidos por los organismos electorales, con el objetivo de establecer formalmente las listas de postulantes que competirán por la Presidencia y Vicepresidencias de la República, así como por los escaños del Congreso y el Parlamento Andino.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Según la información oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la etapa final para la presentación de los aspirantes a Palacio de Gobierno se centra en el mes de diciembre de 2025.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Dejaron escapar al amigo de Jerí, pieza clave del caso de violación

lr.pe

Inscripción de Fórmulas

Según el calendario electoral, el 23 de diciembre de 2025 es la fecha límite establecida para que las organizaciones políticas formalicen ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) sus solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las Elecciones Generales. A partir de este momento, se conocerán a todos los postulantes que inician el proceso de calificación.

El proceso de calificación: la "oficialización" tarda meses

Es importante diferenciar la presentación de la solicitud de inscripción de la declaratoria de la candidatura como "admitida" o "inscrita". Tras la presentación de la documentación el 23 de diciembre, se abre un periodo de evaluación y resolución de posibles observaciones, tachas y exclusiones por parte de los Jurados Electorales Especiales (JEE) y el Pleno del JNE en segunda y última instancia.

  • Publicación de listas admitidas y renuncias: La publicación de las listas de candidatos admitidas, así como el plazo para las renuncias o retiros de listas, se extiende hasta el 11 de febrero de 2026.
  • Listas definitivas: La publicación de las listas de candidatos inscritos —es decir, aquellos que han superado todas las etapas de calificación, tachas y exclusiones— está prevista para el 14 de marzo de 2026. Esta fecha marca el punto en el que el panorama de candidatos presidenciales se considera prácticamente cerrado para la jornada electoral de abril.

Etapas previas fundamentales

Antes de la inscripción final, los partidos políticos deben cumplir con procesos internos en donde se escogerá al candidato presidencial entre todos los interesados en postular.

  1. Elecciones primarias (internas): Las agrupaciones deben elegir a sus candidatos a la Presidencia a través de elecciones internas, programadas para el 30 de noviembre de 2025. Tras esta jornada, los partidos definen a los aspirantes que presentarán al JNE.
  2. Definición post-primarias: Aunque se conocerá a los ganadores de las internas en diciembre, la comunicación de los candidatos finales a la ONPE por parte de los partidos está prevista para el 7 de noviembre de 2025, mientras que la proclamación de resultados de estas internas tiene como fecha máxima el 31 de diciembre de 2025.
Notas relacionadas
Elecciones 2026: partidos tienen hasta diciembre para definir a sus candidatos presidenciales

Elecciones 2026: partidos tienen hasta diciembre para definir a sus candidatos presidenciales

LEER MÁS
Juan José Santiváñez, abogado de policías con sentencias, oficializa su postulación a las Elecciones 2026

Juan José Santiváñez, abogado de policías con sentencias, oficializa su postulación a las Elecciones 2026

LEER MÁS
César Sandoval, exministro de Dina Boluarte, busca ir al Senado con partido de César Acuña: "APP tiene su voto duro"

César Sandoval, exministro de Dina Boluarte, busca ir al Senado con partido de César Acuña: "APP tiene su voto duro"

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dejaron escapar al amigo de Jerí, pieza clave del caso de violación

Dejaron escapar al amigo de Jerí, pieza clave del caso de violación

LEER MÁS
JNJ acatará resolución a favor de Delia Espinoza, pero no la repondría en la Fiscalía de la Nación

JNJ acatará resolución a favor de Delia Espinoza, pero no la repondría en la Fiscalía de la Nación

LEER MÁS
Juicio de Pedro Castillo va llegando a su fin: expresidente, Betssy Chávez y acusados serán interrogados

Juicio de Pedro Castillo va llegando a su fin: expresidente, Betssy Chávez y acusados serán interrogados

LEER MÁS
Luis Magallanes, policía acusado de asesinar a Eduardo Ruiz: "Yo usé mi arma (...) yo disparé al suelo"

Luis Magallanes, policía acusado de asesinar a Eduardo Ruiz: "Yo usé mi arma (...) yo disparé al suelo"

LEER MÁS
Se acabó la inmunidad presidencial: Dina Boluarte deberá enfrentar 11 carpetas fiscales en su contra

Se acabó la inmunidad presidencial: Dina Boluarte deberá enfrentar 11 carpetas fiscales en su contra

LEER MÁS
Policía vuelve a la escena del crimen de Eduardo Ruiz: reconstruyen últimos momentos de vida de joven manifestante

Policía vuelve a la escena del crimen de Eduardo Ruiz: reconstruyen últimos momentos de vida de joven manifestante

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

"Protesten en su casa": Carlincatura expone cómo se justifica la violencia policial desde los medios

Congresista Ruth Luque denuncia que cuatro manifestantes del 15 de octubre continúan detenidos

SEAL anuncia corte de luz en Arequipa: ¿cuáles son las zonas afectadas para este domingo 19 y lunes 20 de octubre?

Política

"Protesten en su casa": Carlincatura expone cómo se justifica la violencia policial desde los medios

Congresista Ruth Luque denuncia que cuatro manifestantes del 15 de octubre continúan detenidos

Fredy Hinojosa, vocero de Dina Boluarte, renuncia como jefe del gabinete de asesores del Despacho Presidencial

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

"Protesten en su casa": Carlincatura expone cómo se justifica la violencia policial desde los medios

Congresista Ruth Luque denuncia que cuatro manifestantes del 15 de octubre continúan detenidos

Fredy Hinojosa, vocero de Dina Boluarte, renuncia como jefe del gabinete de asesores del Despacho Presidencial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025