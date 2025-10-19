Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

El camino hacia las elecciones generales de 2026 está marcado por una serie de fechas límites establecidos por los organismos electorales, con el objetivo de establecer formalmente las listas de postulantes que competirán por la Presidencia y Vicepresidencias de la República, así como por los escaños del Congreso y el Parlamento Andino.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Según la información oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la etapa final para la presentación de los aspirantes a Palacio de Gobierno se centra en el mes de diciembre de 2025.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Inscripción de Fórmulas

Según el calendario electoral, el 23 de diciembre de 2025 es la fecha límite establecida para que las organizaciones políticas formalicen ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) sus solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las Elecciones Generales. A partir de este momento, se conocerán a todos los postulantes que inician el proceso de calificación.

El proceso de calificación: la "oficialización" tarda meses

Es importante diferenciar la presentación de la solicitud de inscripción de la declaratoria de la candidatura como "admitida" o "inscrita". Tras la presentación de la documentación el 23 de diciembre, se abre un periodo de evaluación y resolución de posibles observaciones, tachas y exclusiones por parte de los Jurados Electorales Especiales (JEE) y el Pleno del JNE en segunda y última instancia.

Publicación de listas admitidas y renuncias: La publicación de las listas de candidatos admitidas, así como el plazo para las renuncias o retiros de listas, se extiende hasta el 11 de febrero de 2026 .

La publicación de las listas de candidatos admitidas, así como el plazo para las renuncias o retiros de listas, se extiende hasta el . Listas definitivas: La publicación de las listas de candidatos inscritos —es decir, aquellos que han superado todas las etapas de calificación, tachas y exclusiones— está prevista para el 14 de marzo de 2026. Esta fecha marca el punto en el que el panorama de candidatos presidenciales se considera prácticamente cerrado para la jornada electoral de abril.

Etapas previas fundamentales

Antes de la inscripción final, los partidos políticos deben cumplir con procesos internos en donde se escogerá al candidato presidencial entre todos los interesados en postular.