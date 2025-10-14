Ernesto Álvarez es el nuevo primer ministro del gabinete de José Jerí

Ernesto Álvarez Miranda es el nuevo primer ministro del gabinete de José Jerí. El abogado de profesión y miembro del Partido Popular Cristiano, ingresa en reemplazo de Eduardo Arana tras la vacancia de Dina Boluarte.

Tan solo horas antes de juramentar, Álvarez solicitó licencia en su militancia en el PPC, que integra desde 1984, a fin de "cumplir un rol protagónico en el gobierno provisional". En una carta dirigida al presidente del partido, Carlos Neuhaus, aseguró que se trata de un "reto difícil" en el que no tiene "nada que ganar", pero no puede dar "un paso al costado".

Primer ministro descalificó manifestación del 15 de octubre

El 13 octubre, Álvarez Miranda calificó de "intento subversivo" la manifestación programada para el próximo 15 de octubre. "Hasta el alcalde de Pataz se da cuenta que la movilización del 15 no es de protesta social sino un intento subversivo para acabar con la democracia y forzar una asamblea constituyente bolivariana", escribió en su cuenta de X.

José Jerí tardó más de 5 días en conformar su gabinete ministerial

El presidente de la República, José Jerí, anunció que el día de hoy juramentarían los nuevos ministros de su Gobierno. Esto se da tras más de 100 horas (5 días) de haber asumido las riendas del Perú, luego de la vacancia de Dina Boluarte, en medio de una crisis de inseguridad ciudadana.

Este martes 14 de octubre, durante una reunión con los alcaldes de Lima en Palacio de Gobierno, el jefe de Estado señaló que "en las próximas horas" se tomará juramento de los nuevos miembros del gabinete ministerial. Ello en medio de críticas por la demora en la designación de los integrantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

"Nuestro objetivo el día de hoy es, justamente, escuchar, sobre la base de la que experiencia que tiene cada uno de ustedes (los alcaldes) en el ejercicio diario de su función, esa propuesta que nos permita tomar acción concretamente. Más tarde, en las próximas horas, cuando juramente el gabinete, tendremos ya esa coordinación adicional para poder aplicar lo que hoy se acuerde", manifestó.