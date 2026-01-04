Alianza Lima acaba de sacudir el mercado de pases peruano tras arrebatarle al joven Hiroshi Mejía, jugador de Universitario de Deportes. El extremo peruano ha firmado un contrato por dos años y jugará en la Liga 3, con la intención de ser promovido al primer equipo, según información del periodista Gerson Cuba.

Además, señala que desde el área deportiva hay gran confianza en su desarrollo y en la posibilidad de una futura transferencia al extranjero a mediano plazo. Los blanquiazules buscan el ascenso a la Liga 2 apostando por sus 'potrillos'.

Alianza Lima ficha a Hiroshi Mejía, jugador de Universitario

"Un nuevo golpe en el mercado de pases Grone. El joven Hiroshi Mejía (categoría 2006) deja Universitario y se convierte en nuevo jugador de Alianza Lima con un contrato por dos años", según reveló el periodista Gerson Cuba, Alianza Lima tiene un objetivo claro: reforzar su plantilla con jugadores que puedan contribuir al primer equipo en el futuro.

¿Quién es Hiroshi Mejía?

Es un extremo izquierdo de 17 años, que mide 1.77 m, y también puede desempeñarse tanto por el centro como por la derecha del campo. Jugó en Cantolao antes de dar el gran salto a Universitario y ahora continuará su carrera futbolística con los 'compadres'.

¿Cómo le fue a Hiroshi Mejía en la temporada 2025?

El extremo peruano disputó 15 partidos en la Liga 3, en los que marcó 4 goles y dio una asistencia. Además, participó con Universitario en la Copa Libertadores Sub 20.