Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con la Sunat por más de S/12,9 millones

Sacando cuentas. Parte de la campaña presidencial del aspirante de Renovación Popular es negar que arrastra deudas tributarias coactivas, pero una reciente revisión a la base de datos de la Sunat, “Consulta de Omisos y Deuda Tributaria Exigible”, señala que una de las empresas donde López Aliaga es accionista arrastra una millonaria deuda. La compañía además está en situación de “baja de oficio” y “no habida” y en condición de “irregular”.

Evaluación. Abogados tributaristas consultados por La República coincidieron en expresar que López Aliaga debe transparentar sus deudas coactivas, siendo aspirante a la Presidencia. Foto: RLA
Evaluación. Abogados tributaristas consultados por La República coincidieron en expresar que López Aliaga debe transparentar sus deudas coactivas, siendo aspirante a la Presidencia. Foto: RLA

Como candidato presidencial, Rafael López Aliaga ha presentado una Hoja de Vida en la que consigna que cuenta con acciones en 10 empresas. Sorprendentemente, 7 de estas firmas se encuentran en la actualidad la condición de “baja de oficio”, de acuerdo con la base de datos de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). Y de estas, 2 aparecen registradas como “irregulares”. Y una de estas compañías arrastra una deuda coactiva desde por lo menos el año 2001, por la espectacular suma de S/12 millones 974 mil 190 soles.

Desde que La República reveló las deudas tributarias coactivas de López Aliaga cuando este postuló por primera vez a la jefatura de Estado en 2021, siempre ha alegado que la información es falsa o que la Sunat se equivoca y que no adeuda nada. Lo cierto que los datos son públicos y verificables. En realidad, el aspirante presidencial de Renovación Popular rechaza la investigación sobre la situación tributaria de sus negocios porque contrasta con la imagen de “empresario exitoso” que proyecta durante sus campañas.

Las empresas que ha registrado López Aliaga en su Hoja de Vida que se encuentran en situación de “baja de oficio” son:

  • Acres Investments S.A., con baja de oficio desde 2024.
  • Perú Hotel Aguas Calientes S.A., desde 2006.
  • Perú Hotel Corp., desde 2024.
  • Perú Hotel Holding S.A., desde 2023.
  • Perú Hotel y Servicios S.A., desde 2023.
  • Peruvian Trains & Railways.
  • Peruval Corp. S.A., desde 2014.

De acuerdo con la Sunat, se declara a una empresa en la condición de “baja de oficio” “cuando se presume que podría haber dejado de realizar actividades generadoras de obligaciones tributarias”.

El 6 de marzo de 2025, al presentar su informe anual, el conglomerado económico de López Aliaga, Perú Holding de Turismo S.A.A. (PHTSAA), declaró ante la Superintendencia Nacional del Mercado de Valores (SMV) que tiene como accionistas a Perú Hotel Holding S.A. (24.50%) y Peruval Corp. S.A. (4.52%).

Lo llamativo es que estas 2 empresas son parte de las 7 que se encuentran en condición de “baja de oficio” (presumiblemente inactivas), de las 10 que ha consignado el candidato de Renovación Popular.

Empresas con baja de oficio. Foto: Sunat

Empresas sin movimientos

Según el abogado tributarista, Miguel Ángel Carrillo: “La baja de oficio es cuando Sunat detecta que una empresa no está generando movimientos, es decir, ya no está presentando declaraciones juradas o no está emitiendo comprobantes de pago”.

Y añadió: “En el Perú, cuando se presenta un candidato con empresas en la condición de baja de oficio, o como no habido o tiene deudas tributarias coactivas, genera muchas dudas sobre su seriedad debido al incumplimiento de sus obligaciones tributarias”.

Ahora bien, de las 7 empresas con “baja de oficio”, la situación más grave es la de Peruval Corp. S.A. Presenta tres condiciones: “con baja de oficio”, “no habido” y “sociedad irregular”. Peruval Corp. S.A.es clave en la red de empresas de López Aliaga, porque es la que arrastra la deuda coactiva de S/12 millones 974 mil 190 soles.

Conforme a Registros Públicos, el 5 de enero de 1995, Peruval Corp. S.A. fue inscrita teniendo como accionistas a Rafael López Aliaga, Lorenzo Sousa de Barbieri y Peruval Sociedad Agente de Bolsa, cuyos propietarios son también López Aliaga y Sousa. Durante un tiempo el actual candidato presidencial actuó como gerente general y además como representante legal.

Rafael López Aliaga | RLA | Renovación Popular

La deudora Peruval Corp. S.A. Foto: La República

¿Cuándo le va a cobrar la Sunat?

En 2007, este último cargo lo traspasó a Vicente Sotelo Montenegro, a quien, como alcalde de Lima, López Aliaga nombró en distintos cargos: presidente de la Empresa Municipal de Mercados, de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima y del Patronato del Parque de Las Leyendas, aparte de miembro del Consejo Directivo del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Por cierto, Vicente Sotelo, según su Declaración Jurada de Intereses, es miembro del conglomerado de López Aliaga, Perú Holding de Turismo S.A.A. Como hemos indicado, uno de los accionistas de esta empresa es Peruval Corp. S.A. , la “no habida”, la que se encuentra “con baja tributaria” y en “situación irregular” y que le debe a la Sunat S/12 millones 974 mil 190 soles.

Consultado el abogado tributarista Jorge Picón Gonzáles sobre la situación de Peruval Corp. S.A., expresó: “Si la deuda es coactiva y la empresa es no habida, Sunat podría irse contra los representantes legales de la empresa y contra el patrimonio personal de ellos.
Entonces, si es coactiva, Sunat tendría que hacer sus acciones de cobranza”.

La reacción del candidato López Aliaga ante la exposición del manejo de sus empresas siempre ha sido negarlo todo.

El 11 de noviembre de 2025, en su cuenta oficial de Facebook, una vez más dijo no adeudar nada a la Sunat:

“¡Basta de difamaciones! La Sunat confirmó oficialmente que no existe ninguna deuda pendiente con esta entidad. Desmentimos cualquier información falsa que viene circulando en redes y exhortamos a la población, no dejarse llevar por noticias tendenciosas de fuentes no oficiales que solo intentan atacarme. ¡La Verdad siempre prevalece! Sunat confirma que Rafael López Aliaga no tiene deudas con el Estado”.

Pero una cosa es el discurso y otra la realidad.

Según la base de datos de la Sunat denominada Consulta de Omisos y Deuda Tributaria Exigible, documento que se publica en estas páginas, confirma el monto coactivo de Peruval Corp. S.A., la empresa que López Aliaga ha consignado en su Hoja de Vida ante la JNE.

