Luis Napoleón Quiroz jura como ministro de Salud del gobierno de José Jerí
Luis Napoleón Quiroz estará a cargo de la cartera de Salud, antes dirigida por César Sandoval durante el gobierno de Dina Boluarte. José Jerí le tomó juramento como nuevo titular del Minsa.
José Jerí tomó juramento a Luis Napoleón Quiroz como nuevo ministro de Salud del gobierno de transición. Ocupa este cargo tras la renuncia de César Sandoval, miembro del gabinete de Dina Boluarte. En una ceremonia de Palacio de Gobierno se oficializó su designación como titular del Minsa.
El ahora nuevo ministro de Salud es médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene un Máster en Bioética de la misma casa superior de estudios. Además de una especialización en Medicina General Integral Familiar y Gestión en Salud.
Fue decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, presidente del Comité de Ética de la Investigación en Salud de la UCSS, fundador y miembro del Consejo Directivo de CEPBIP (Centro Peruano de Bioética) y miembro fundador de ASOCALP (Asociación de alidad en Salud de Perú).
En 2024 ocupó el cargo de jefe del Seguro Integral de Salud (SIS) y ante se desempeñó como director general de la Dirección General de Operaciones en Salud del Minsa. También ha sido asesor del Despacho Ministerial de Salud, director adjunto de la Dirección Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria de la Diris Lima Sur, director de la Red de Salud Barranco-Chorrillos-Surco de la Disa II Lima Sur del Instituto de Gestión de Servicios de Salud.