Jose Jerí: perfil, trayectoria y cuestionamientos del nuevo presidente de la República

José Enrique Jerí Oré (Somos Perú), de 38 años, ha sido nombrado presidente de la República del Perú tras la vacancia de Dina Boluarte, convirtiéndose en el octavo jefe de Estado peruano en menos de una década. Jerí, quien hasta el momento de su juramentación ejercía como presidente del Congreso, asume un cargo de transición que deberá ejercer hasta julio de 2026, cuando otorgue el mando al nuevo presidente elegido en las elecciones generales 2026.

El ascenso de Jerí al sillón presidencial ha sido recibido con críticas que señalan la profunda crisis de legitimidad que atraviesa la clase política peruana. Abogado de profesión, su trayectoria ha estado manchada de polémicas, como la apertura de tres investigaciones fiscales en su contra en lo que va este año.

A inicios de año, Jerí Oré fue objeto de una denuncia por presunta violación sexual que, si bien fue archivada por la fiscalía en agosto de 2025, el caso ocasionó que se le abra otra investigación por no haber asistido a las terapias de control de ira que la jueza a cargo del caso e ordenó. Al mismo tiempo, se le abrió una tercera investigación fiscal por presunto enriquecimiento ilícito, luego que se evidenció que desde 2021 hasta 2024 pasó de tener un patrimonio de 90 mil soles a más de un millón de soles y que esto no coincidía con el sueldo que percibía.

Adicionalmente, se han reportado señalamientos sobre su presunta implicación en irregularidades durante su gestión como presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso (periodo 2023-2024), donde habría favorecido un proyecto en la región de Cajamarca, aunque estas acusaciones tampoco derivaron en un proceso judicial formal.

En su primer discurso como jefe de Estado, Jerí prometió un "gobierno de transición, empatía y reconciliación nacional", declarando además que le "declarará la guerra" a la inseguridad ciudadana, una de las principales razones por las que el Congreso destituyó a Dina Boluarte. Sin embargo, su capacidad para estabilizar el país y generar confianza es fuertemente puesta en duda por parlamentarios de oposición, como el congresista Jaime Quito (Bancada Socialista), quien manifestó que su gobierno "no se va a sostener una semana en el cargo porque serán las calles los que los saquen".

Su ingreso al Congreso: de accesitario de Martín Vizcarra a presidente de la República

José Jerí ingresó al Congreso de la República, representando a Lima por el partido Somos Perú, tras las elecciones generales de 2021. Sin embargo, su llegada no se dio como titular directo por votación. Jerí fue inicialmente un congresista accesitario de su partido.

Asumió su escaño de manera efectiva en julio de 2021, en lugar del expresidente Martín Vizcarra, quien había sido el parlamentario más votado, pero que fue inhabilitado por el mismo Congreso para ejercer cualquier cargo público. De esta forma, Jerí, quien había postulado con el número 3 y obtuvo solo 11.654 votos válidos, se convirtió en congresista titular.

Posteriormente, dentro del Parlamento, Jerí fortaleció su posición política, presidiendo la Comisión de Presupuesto y siendo elegido, el 26 de julio de 2025, como presidente de la Mesa Directiva del Congreso para el periodo anual 2025-2026. Este último cargo fue el que, tras la vacancia de Dina Boluarte, lo catapultó, por sucesión constitucional, a la Presidencia de la República, un ascenso inesperado para un político con una trayectoria parlamentaria relativamente nueva hasta antes de presidir el poder legislativo.