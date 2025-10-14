HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ernesto Álvarez es el nuevo premier del gabinete de José Jerí
Ernesto Álvarez es el nuevo premier del gabinete de José Jerí     Ernesto Álvarez es el nuevo premier del gabinete de José Jerí     Ernesto Álvarez es el nuevo premier del gabinete de José Jerí     
EN VIVO

🚨 ¡SE ARMA EL GABINETE! | JOSÉ JERÍ toma juramento a sus MINISTROS

Política

Harvey Colchado exige al Gobierno de Jerí: “Que se deroguen las leyes procrimen y releven a los altos mandos policiales”

En entrevista con ‘Curwen en La República’, el coronel PNP en retiro Harvey Colchado cuestionó la falta de estrategia en la lucha contra la delincuencia y pidió la renovación del alto mando policial. También, instó al Gobierno a derogar las “leyes procrimen” que agravan la inseguridad ciudadana.



Colchado plantea estrategias en la lucha contra el crimen.
Colchado plantea estrategias en la lucha contra el crimen.

Harvey Colchado, exjefe de la Diviac y coronel PNP en retiro, fue entrevistado en la reciente edición del programa ‘Curwen en La República’ para abordar la preocupante temática de inseguridad ciudadana y las protestas originadas a partir de esta. Así, Colchado partió comentando que con la entrada de José Jerí al Gobierno es indispensable hacer un cambio en el alto mando de la Policía Nacional debido a que son ellos quienes no han tomado medidas ni hecho una debida planificación en el manejo de la inseguridad. “Tienen que entrar otros líderes, que tengan una visión más estratégica... Están separando a los efectivos policiales de secuestro y extorsión, y dejando a los equipos sin agentes, lo cual es un engaño”, refutó el exjefe de la Diviac.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Asimismo, a propósito de lo que viene reclamando la población en cuanto a la crisis de inseguridad, la cual saldrá a marchar el día de mañana 15 de octubre, Harvey Colchado recalcó que lo primero que debe hacer el Gobierno es “promover la derogación de las leyes procrimen”. “Con todas esas normas que se han dado, debería el mismo presidente pedir que sean modificadas o la situación se irá complicando más (...) Hay que relevar al ministro del Interior y a los altos mandos policiales”, reiteró.

TE RECOMENDAMOS

REGRESA DELIA ESPINOZA, SE VA ACUÑA Y PRESIDENTE SIN MINISTROS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: ¿Se cancela el paro nacional 15 de octubre?: marcha continúa y estas son las demandas de los manifestantes

lr.pe

Por otro lado, el coronel en retiro señaló que para combatir la delincuencia es imprescindible tanto la prevención como la investigación y que claramente no hay una estrategia coordinada dentro de la Policía. También, acusó directamente al poder político dentro del Gobierno y el Congreso de no querer aplicar nuevas tecnologías en la lucha contra el crimen, ya que ellos mismos se verían expuestos cometiendo diversos delitos. “Hay falta de voluntad política, los que están en el poder terminan beneficiando a las organizaciones criminales solo para blindarse. Por eso, este 28 de julio, es indispensable informarse y votar por gente decente”, finalizó Colchado.

Notas relacionadas
Harvey Colchado critica que alias 'El Monstruo' haya recibido información de policías: "Era un secreto a voces"

Harvey Colchado critica que alias 'El Monstruo' haya recibido información de policías: "Era un secreto a voces"

LEER MÁS
Dina Boluarte tenía un muñeco de brujería: Harvey Colchado confirma hallazgo durante allanamiento en Palacio

Dina Boluarte tenía un muñeco de brujería: Harvey Colchado confirma hallazgo durante allanamiento en Palacio

LEER MÁS
Harvey Colchado denuncia reglaje y amenazas de muerte: “Vas a llorar sangre (...) tus hijos van a pagar”

Harvey Colchado denuncia reglaje y amenazas de muerte: “Vas a llorar sangre (...) tus hijos van a pagar”

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente toma juramento de nuevos ministros

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente toma juramento de nuevos ministros

LEER MÁS
Ernesto Álvarez, primer ministro de José Jerí, criminalizaba marcha de la Generación Z: "Es un intento subversivo"

Ernesto Álvarez, primer ministro de José Jerí, criminalizaba marcha de la Generación Z: "Es un intento subversivo"

LEER MÁS
¿Quién es Ernesto Álvarez Miranda, nuevo primer ministro del Gabinete de José Jerí?

¿Quién es Ernesto Álvarez Miranda, nuevo primer ministro del Gabinete de José Jerí?

LEER MÁS
Jorge Figueroa es el nuevo ministro de Educación del gabinete de José Jerí

Jorge Figueroa es el nuevo ministro de Educación del gabinete de José Jerí

LEER MÁS
Vicente Tiburcio es el nuevo ministro del Interior del gabinete de José Jerí

Vicente Tiburcio es el nuevo ministro del Interior del gabinete de José Jerí

LEER MÁS
Luis Napoleón Quiroz jura como ministro de Salud del gobierno de José Jerí

Luis Napoleón Quiroz jura como ministro de Salud del gobierno de José Jerí

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 14 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Precio del dólar en Perú HOY, martes 14 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Denisse Miralles juró como nueva ministra de Economía y Finanzas del gobierno de José Jerí

Política

César Díaz es el nuevo ministro de Defensa del gabinete de José Jerí

¿Quién es Ernesto Álvarez Miranda, nuevo primer ministro del Gabinete de José Jerí?

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente toma juramento de nuevos ministros

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

César Díaz es el nuevo ministro de Defensa del gabinete de José Jerí

¿Quién es Ernesto Álvarez Miranda, nuevo primer ministro del Gabinete de José Jerí?

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente toma juramento de nuevos ministros

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025