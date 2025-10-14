Harvey Colchado exige al Gobierno de Jerí: “Que se deroguen las leyes procrimen y releven a los altos mandos policiales”

Harvey Colchado, exjefe de la Diviac y coronel PNP en retiro, fue entrevistado en la reciente edición del programa ‘Curwen en La República’ para abordar la preocupante temática de inseguridad ciudadana y las protestas originadas a partir de esta. Así, Colchado partió comentando que con la entrada de José Jerí al Gobierno es indispensable hacer un cambio en el alto mando de la Policía Nacional debido a que son ellos quienes no han tomado medidas ni hecho una debida planificación en el manejo de la inseguridad. “Tienen que entrar otros líderes, que tengan una visión más estratégica... Están separando a los efectivos policiales de secuestro y extorsión, y dejando a los equipos sin agentes, lo cual es un engaño”, refutó el exjefe de la Diviac.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Asimismo, a propósito de lo que viene reclamando la población en cuanto a la crisis de inseguridad, la cual saldrá a marchar el día de mañana 15 de octubre, Harvey Colchado recalcó que lo primero que debe hacer el Gobierno es “promover la derogación de las leyes procrimen”. “Con todas esas normas que se han dado, debería el mismo presidente pedir que sean modificadas o la situación se irá complicando más (...) Hay que relevar al ministro del Interior y a los altos mandos policiales”, reiteró.

TE RECOMENDAMOS REGRESA DELIA ESPINOZA, SE VA ACUÑA Y PRESIDENTE SIN MINISTROS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Por otro lado, el coronel en retiro señaló que para combatir la delincuencia es imprescindible tanto la prevención como la investigación y que claramente no hay una estrategia coordinada dentro de la Policía. También, acusó directamente al poder político dentro del Gobierno y el Congreso de no querer aplicar nuevas tecnologías en la lucha contra el crimen, ya que ellos mismos se verían expuestos cometiendo diversos delitos. “Hay falta de voluntad política, los que están en el poder terminan beneficiando a las organizaciones criminales solo para blindarse. Por eso, este 28 de julio, es indispensable informarse y votar por gente decente”, finalizó Colchado.