Walter Martínez jura como ministro de Justicia del gabinete de José Jerí

Walter Martínez juró este martes como nuevo ministro de Justicia en el gabinete del presidente José Jerí, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno. Martínez ingresa en reemplazo de Juan Manuel Cavero Solano tras la vacancia de Dina Boluarte.

Martínez, hasta hace unos días director general de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia del propio ministerio, asume el cargo en un contexto de profunda desconfianza ciudadana hacia las autoridades y tras días de incertidumbre por la lenta conformación del gabinete de José Jerí.

Desde el sector justicia, los desafíos son enormes: un sistema penitenciario colapsado, la falta de acceso a la justicia y las deudas pendientes con las víctimas de la represión estatal durante las protestas de 2022 y 2023.

