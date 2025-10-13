José Jerí continúa realizando actividades pese a no tener ministros: participó en megaoperativo Ciclón en penal Castro Castro

El operativo se realizó en la madrugada del lunes 13 de octubre. Foto: Presidencia

El presidente de la República, José Jerí, continúa sin nombrar al nuevo gabinete ministerial para realizar las funciones y actividades en los diversos sectores del Perú. No obstante, pese a ello, en su cuarto día de Gobierno, Jerí participó del megaoperativo 'Ciclón' en el penal de Castro Castro en horas de la madrugada de este lunes 13 de octubre.

De esta manera, es la segunda vez que el jefe de Estado ingresa a un penal en menos de 80 horas al mando del país. El 10 de octubre, en un intento de imitar a Nayib Bukele, encabezó un operativo en el penal Ancón I con la finalidad de que, en coordinación con el INPE y Policía Nacional del Perú (PNP), se realicen pesquisas en las celdas de internos como incautación de armas, celulares y drogas.

Según informó el Instituto Nacional Penitencia a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), la intervención fue ejecutada por el presidente de la institución, Iván Paredes Yataco. Asimismo, las diligencias se realizaron en simultáneo en los centro penitenciarios de Huaral, Picsi y Huamancaca. En fotografías compartidas por la entidad, se puede apreciar que el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, también formó parte del operativo.

“Por encargo del presidente José Jerí Oré, realizamos una requisa extraordinaria para enfrentar la delincuencia desde los penales. Propondremos un nuevo concurso para implementar tecnología que bloquee la señal de celulares”, mencionó Paredes.

Asimismo, el INPE detalló que durante el operativo participaron más de 300 agentes entre personal de seguridad penitenciaria y efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

José Jerí continúa sin nombrar un gabinete ministerial: un presidente de la República no puede gobernar sin ministros

Después de más de 80 horas sin un gabinete ministerial, diversos expertos han cuestionado que el actual jefe de Estado gobierne sin ministros, algo que va en contra de la Constitución Política. Según el artículo 120 de la Constitución Política, los actos del Presidente de la República que no cuentan con refrendación ministerial son nulos. Esto implica que cualquier decreto, ley o decisión administrativa emitida por el presidente Jerí carecería de validez sin la firma de los ministros o del presidente del Consejo de Ministros.

El abogado Emilio Noguerol, a través de su cuenta oficial en X, explicó que el artículo 122 de la Constitución Política del Perú establece que es el mandatario quien nombra a los ministros, sin que exista una "herencia" de ministros de administraciones anteriores.

""Al ser la vacancia aún más letal que la crisis total de gabinete, se remueve tanto presidente como sus ministros, quienes (de facto) realizan funciones administrativas hasta que se designe otro, evitando acefalia, pero no son los ministros del nuevo presidente", explicó.

Luego, acotó: "El primer acto de gobierno es la constitución de un gabinete para evitar nulidad de actos presidenciales; sin embargo, ya ni un comportamiento lógico y responsable se puede esperar".