Espectáculos

Cantante Deyvis Paredes y el animador 'Josesito' de La Bella Luz generan indignación tras polémica broma a nuevo integrante: "Deberían pedir disculpas"

Un video que circula en redes muestra cómo la broma realizada al joven Baruj Ocharán por parte de Deyvis Paredes y 'Josesito' desató comentarios de desaprobación y debate entre los internautas.

Los músicos de La Bella Luz, Deyvis Paredes y José Burga, conocido como 'Josesito', realizaron una broma que simulaba una extorsión al recién incorporado Baruj Ocharán. En el video, ambos integrantes simulan amenazarlo con un supuesto grupo criminal, pidiéndole colaborar o enfrentar consecuencias.

La reacción de Baruj, quien mantuvo la calma y no respondió, generó risas entre los bromistas. Sin embargo, el público virtual interpretó la acción como un exceso, debido al contexto de inseguridad que afecta al país y la sensibilidad sobre casos de extorsión que enfrentan numerosos ciudadanos diariamente.

Dueño de La Bella Luz sorprende a cantante Deyvis Paredes y le regala una moto por sus nueve años en el grupo: 'A pesar de algunos problemas, estamos ahí'

Reacciones de los fans tras la broma a Baruj

Internautas expresaron su desaprobación con comentarios como: “No hagan este tipo de bromas, no les gustaría que se las hicieran a ustedes” o “No deberían jugar con temas delicados que muchos viven día a día”. Otros usuarios mencionaron que bromas de este tipo pueden afectar la imagen del grupo y la confianza entre sus integrantes.

No obstante, algunos seguidores defendieron la acción y el ambiente de compañerismo dentro de la orquesta: “Hasta Baruj y Deyvis hicieron un TikTok juntos y se llevan bien, la gente exagera”, o “Baruj parece tranquilo, todo está bajo control en la banda”, señalaron ciertos fans.

Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, sorprende a sus trabajadores con motos, electrodomésticos y dinero en efectivo por Navidad

Baruj, nuevo integrante de La Bella Luz

Baruj Ocharán se unió a la orquesta tras ganar el concurso ‘Buscando a la voz masculina de La Bella Luz’, que se desarrolló durante 26 jornadas en el programa ‘Mande quien mande’. El joven, de 23 años y originario de Cañete, cautivó al jurado con su interpretación de ‘El aventurero’, destacando por su carisma y dominio del escenario.

La presentación final contó con la participación de María Pía Copello, quien anunció oficialmente al ganador y le otorgó un contrato con La Bella Luz, así como un premio de S/3000. Su incorporación reemplaza a 'Senderito', quien se retiró por motivos de salud.

