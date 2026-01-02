HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Orquesta sufre ataque armado en plena presentación en Carabayllo
Orquesta sufre ataque armado en plena presentación en Carabayllo     Orquesta sufre ataque armado en plena presentación en Carabayllo     Orquesta sufre ataque armado en plena presentación en Carabayllo     
Mundo

Rodrigo Paz firma decreto para gobernar Bolivia a distancia en medio de tensiones con su vicepresidente Edman Lara

La relación entre el vicepresidente Edman Lara y el presidente Rodrigo Paz se ha convertido en el eje de la coyuntura política en Bolivia, marcada por una creciente tensión institucional.

Bolivia vive una tensa coyuntura política por la relación entre Pereira y Lara.
Bolivia vive una tensa coyuntura política por la relación entre Pereira y Lara. | La Voz de Tarija

El presidente de Rodrigo Paz firmó un decreto supremo que le autoriza a gobernar Bolivia a distancia, utilizando medios digitales cuando se encuentre fuera del país, en una medida que ha generado críticas por posibles contradicciones con la Constitución y un incremento de tensiones con el vicepresidente Edmand Lara.

La norma, firmada el 29 de diciembre y difundida durante el feriado del 1 de enero, permite al mandatario asumir sus funciones desde el exterior y modifica la organización del Órgano Ejecutivo, a pesar de que el artículo 169 de la Carta Magna establece que la Presidencia debe recaer en el vicepresidente en caso de ausencia temporal.

TE RECOMENDAMOS

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Rusia confía en que Honduras mantendrá relaciones "amistosas" y "constructivas" con Moscú tras el triunfo de Asfura

lr.pe

Reacciones polémicas al decreto presidencial en Bolivia

El decreto firmado por Paz Pereira para gobernar a distancia generó fuertes cuestionamientos políticos. El senador Leonardo Roca calificó la medida de "extrema gravedad institucional" y advirtió sobre serias observaciones de constitucionalidad, al considerar que sienta precedentes delicados para el funcionamiento del Estado y la relación entre autoridades.

En la misma línea, el exdiputado Gonzalo Barrientos sostuvo que el decreto responde a diferencias internas entre el mandatario y el vicepresidente Lara, lo que profundiza la tensión política y representa un riesgo para la democracia. Por su parte, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé advirtió que la medida afecta indirectamente la cadena de mando del Ejecutivo al priorizar mecanismos remotos sobre la suplencia constitucional.

PUEDES VER: Nicolás Maduro abre diálogo con EE. UU. para la cooperación antidrogas y acuerdos petroleros: “Estamos listos”

lr.pe

Disputa entre el presidente Rodrigo Paz Pereira y el vicepresidente Edman Lara

La relación entre el presidente y el vicepresidente boliviano se ha visto marcada por cruces públicos y decisiones administrativas. En un acto oficial, el mandatario lanzó una referencia indirecta a su antiguo binomio al señalar: "Yo no hago tiktoks, yo actúo", en alusión al uso de redes sociales por parte del vicepresidente.

La tensión se reflejó también en el plano institucional con la firma de decretos que modifican atribuciones de la vicepresidencia y regulan la suplencia temporal del presidente. El contexto se agravó con un intercambio de acusaciones entre Lara y el viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, relacionadas con presuntas solicitudes de cargos y supuestos vínculos con organizaciones criminales, hechos que ambos niegan.

Notas relacionadas
Empresas tecnológicas estadounidenses invertirán en este país de América Latina, asegura su presidente: destacan Tesla, Amazon y más

Empresas tecnológicas estadounidenses invertirán en este país de América Latina, asegura su presidente: destacan Tesla, Amazon y más

LEER MÁS
Vicepresidente de Bolivia se declara opositor de Rodrigo Paz tras acusarlo de "juntarse con corruptos"

Vicepresidente de Bolivia se declara opositor de Rodrigo Paz tras acusarlo de "juntarse con corruptos"

LEER MÁS
¿Qué pasará con Bolivia tras la eliminación del subsidio a los combustibles?

¿Qué pasará con Bolivia tras la eliminación del subsidio a los combustibles?

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

LEER MÁS
Estas 2 potencias globales se unen para evitar que China desate un conflicto militar en Asia

Estas 2 potencias globales se unen para evitar que China desate un conflicto militar en Asia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Apagones y daños a infraestructuras: las imágenes del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Dueño de agrupación Carlos Miguel y Orquesta revela detalles del estado de salud de músicos heridos tras ataque: "Uno de ellos está bien"

Mundo

Apagones y daños a infraestructuras: las imágenes del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México

“Está temblando”: sismo de magnitud 6,5 en México sorprende a Claudia Sheinbaum y obliga a suspender la mañanera

México: fuerte sismo de magnitud 6,5 remeció la ciudad de Guerrero, según SNN

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

Presidente del TC afirma que Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular por sentencia de peculado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025