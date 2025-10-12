HOYSuscripcion LR Focus

Foraz incendio en SJM: familias denuncian intentos de robo
Foraz incendio en SJM: familias denuncian intentos de robo     
Política

Papa León XIV tras vacancia de Dina Boluarte y presidencia de José Jerí: "Estoy cerca del pueblo peruano en este momento"

El sumo pontífice se pronuncia sobre la actual situación política que afronta el Perú luego de la vacancia contra la expresidenta Dina Boluarte.

El máximo representante de la iglesia católica se pronunció sobre la situación política que afronta el Perú. Foto: Composición/LR
El máximo representante de la iglesia católica se pronunció sobre la situación política que afronta el Perú. Foto: Composición/LR

El Papa León XIV se pronunció desde el Vaticano sobre la actual situación política que afronta el Perú tras la caída de Dina Boluarte y la toma de la presidencia de la República del titular del Congreso, José Jerí. En ese sentido, el sumo pontífice expresó a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) que se encuentra "cerca" del pueblo peruano en ese momento de "transición política".

Noticia en desarrollo...

