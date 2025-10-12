Papa León XIV tras vacancia de Dina Boluarte y presidencia de José Jerí: "Estoy cerca del pueblo peruano en este momento"
El sumo pontífice se pronuncia sobre la actual situación política que afronta el Perú luego de la vacancia contra la expresidenta Dina Boluarte.
- José Jerí acaba el día sin nombrar a su Gabinete: visitó zona de incendio en SJM
- Cancelan actividad de Rafael López Aliaga en VMT: policía detiene a hombre presuntamente armado
El Papa León XIV se pronunció desde el Vaticano sobre la actual situación política que afronta el Perú tras la caída de Dina Boluarte y la toma de la presidencia de la República del titular del Congreso, José Jerí. En ese sentido, el sumo pontífice expresó a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) que se encuentra "cerca" del pueblo peruano en ese momento de "transición política".
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Noticia en desarrollo...