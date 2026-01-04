HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Matrícula escolar digital 2026: fechas clave y pasos para inscribir a tu hijo en colegios públicos

El proceso será gratuito y 100% online, permitiendo a los padres gestionar solicitudes desde su celular o computadora, evitando colas y desplazamientos.

El 19 de enero de 2026 iniciará un nuevo modelo de matrícula digital en más de 2.000 colegios públicos en Perú.
El 19 de enero de 2026 iniciará un nuevo modelo de matrícula digital en más de 2.000 colegios públicos en Perú. | Composición LR

El 19 de enero de 2026 marcará el inicio de un nuevo modelo de inscripción escolar en el país. Más de 2.000 colegios públicos de seis regiones permitirán realizar la matrícula digital 2026, un sistema creado para facilitar el registro de estudiantes nuevos y traslados dentro del sector público. La implementación se dará en 20 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), incluyendo Lima Metropolitana y el Callao, como parte de un proceso que busca reducir barreras, agilizar la asignación de vacantes y transparentar la admisión escolar.

El trámite digital —que será gratuito y 100% online— está dirigido solo a alumnos que ingresan por primera vez al sistema educativo peruano o solicitan traslado a otra institución pública. Los estudiantes que continúan en el mismo colegio no deberán registrarse en la plataforma, sino únicamente ratificar su matrícula por los canales habituales de cada institución. Según el Ministerio de Educación (Minedu), el sistema permitirá a padres y apoderados evitar colas y desplazamientos, gestionar solicitudes desde el celular o computadora y recibir los resultados por notificación digital, SMS o correo.

lr.pe

Regiones y colegios participantes, según Minedu

Las instituciones habilitadas para la matrícula digital pertenecen a UGEL focalizadas en:

  • Lima Metropolitana
  • Callao
  • Tacna
  • Arequipa
  • Moquegua
  • Lima Provincias

Los colegios públicos no incluidos en la focalización continuarán con el proceso presencial, que se desarrollará del 5 de enero al 6 de marzo de 2026. En paralelo, la matrícula digital también concluirá el 6 de marzo. Para estudiantes extranjeros, se aceptarán documentos emitidos por Migraciones o Relaciones Exteriores, y no se exige ningún pago para registrar solicitudes ni revisar resultados.

lr.pe

Matrícula digital 2026: paso a paso

  1. Crear una cuenta: El apoderado debe registrarse en la plataforma oficial, donde se validará su identidad, el parentesco con el menor y, si aplica, la relación entre hermanos.
  2. Elegir colegios y priorizarlos: Se pueden seleccionar varias opciones (individual o grupal si hay más de un estudiante). Mientras más colegios se elijan, mayor posibilidad de obtener vacante en una opción preferida.
  3. Enviar la solicitud de vacante: El registro solo es válido si se da clic a “ENVIAR SOLICITUD DE VACANTE”. Luego se debe revisar constantemente las notificaciones.
  4. Consultar resultados y responder a tiempo: Si se asigna vacante, se puede: aceptar, rechazar o aceptar con lista de espera. Si no se responde en el plazo, el sistema la marcará como rechazada.
  5. Confirmación en SIAGIE: Si la vacante es aceptada, el estudiante será registrado en SIAGIE y el apoderado recibirá la notificación del avance del trámite. Si se rechazó, podrá volver a postular en la siguiente ronda. Si aceptó con lista de espera, el sistema podrá reasignarlo automáticamente si se libera un cupo en un colegio de mayor preferencia.

