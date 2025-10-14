Sandra Gutiérrez, militante de Somos Perú, jura como nueva ministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables
La nueva ministra renunció, a menos de una hora que inicie la juramentación, al cargo de jefa de Modalidades Formativas del Congreso.
Sandra Gutiérrez Cuba ha sido designada como representante de la cartera de Mujer y Poblaciones Vulnerables luego de renunciar a su cargo como jefa de Modalidades Formativas del Congreso. Gutiérrez Cuba es militante de Somos Perú desde 2004 y a través de sus redes sociales ha estado impulsando su candidatura a la Alcaldía de Surquillo.
Sandra Gutiérrez impulsaba su candidatura a la Alcaldía de Surquillo.
Noticia en desarrollo...