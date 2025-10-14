Sandra Gutiérrez, militante de Somos Perú, jura como nueva ministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables

Ministra de Mujer es militante de Somos Perú.

Sandra Gutiérrez Cuba ha sido designada como representante de la cartera de Mujer y Poblaciones Vulnerables luego de renunciar a su cargo como jefa de Modalidades Formativas del Congreso. Gutiérrez Cuba es militante de Somos Perú desde 2004 y a través de sus redes sociales ha estado impulsando su candidatura a la Alcaldía de Surquillo.

Sandra Gutiérrez impulsaba su candidatura a la Alcaldía de Surquillo.

Noticia en desarrollo...