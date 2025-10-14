HOYSuscripcion LR Focus

Política

Sandra Gutiérrez, militante de Somos Perú, jura como nueva ministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables

La nueva ministra renunció, a menos de una hora que inicie la juramentación, al cargo de jefa de Modalidades Formativas del Congreso.

Ministra de Mujer es militante de Somos Perú.
Ministra de Mujer es militante de Somos Perú.

Sandra Gutiérrez Cuba ha sido designada como representante de la cartera de Mujer y Poblaciones Vulnerables luego de renunciar a su cargo como jefa de Modalidades Formativas del Congreso. Gutiérrez Cuba es militante de Somos Perú desde 2004 y a través de sus redes sociales ha estado impulsando su candidatura a la Alcaldía de Surquillo.

Sandra Gutiérrez impulsaba su candidatura a la Alcaldía de Surquillo.

Sandra Gutiérrez impulsaba su candidatura a la Alcaldía de Surquillo.

Noticia en desarrollo...

