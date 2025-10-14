Óscar Fernández es el nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo: perfil y trayectoria

Óscar Fernández se convirtió en el primer ministro de Trabajo del gobierno de José Jerí. Foto: captura de TV Perú

Óscar Fernández Cáceres se convirtió en el nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) del gobierno de José Jerí. Sucede en el cargo a Daniel Maurate, quien fuera uno de los principales defensores de la presidenta Dina Boluarte, removida de su cargo por el Congreso de la República el pasado 10 de octubre. En total, ocho titulares han pasado por esta cartera si tomamos en cuenta los últimos cuatro años.

El titular del MTPE es un abogado egresado de la Universidad San Martin de Porres y con Colegiatura del Colegio de Abogados de Lima. Antes de asumir su cargo, presentó un pedido de licencia a su militancia en el Partido Popular Cristiano (PPC), con la finalidad de "asegurar la dedicación exclusiva e imparcialidad requerida".

Óscar Fernández: ¿quién es el nuevo ministro de Trabajo?

De acuerdo con su perfil de Linkedin, Óscar Fernández tiene una amplia experiencia en locales, regionales y en el sector privado con estudios culminados de Especialización en Gestión Municipal en ESAN. Además, es un deportista de alto nivel que registra las siguientes participaciones: mundial de Atletismo en Roma 1987, Mundial Universitario en Alemania 1989 y mundiales juveniles en Sudbury – Canada y Alemania 1988.

Entre diciembre del 2016 y agosto del 2018, fue presidente del Instituto Peruano del Deporte. Actualmente, se encontraba a cargo de la Dirección Nacional de Educación Física y Deporte del Ministerio de Educación, trabajando por el deporte escolar y su desarrollo a nivel nacional, encargado de organizar los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos - JEDPA.

En cuanto a su militancia política, cuenta con una trayectoria en Acción Popular, el PPC y Renovación Popular. Fue regidor del distrito de La Molina en el periodo 2023-2026, y postuló al mismo carga hasta en tres oportunidades por la misma localidad en las elecciones de 1998, 2010 y 2014, pero no consiguió la votación necesaria para asumir dicha gestión.