Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de José Jerí: "Es un títere. Exijamos su renuncia"

Nora Bonifaz, fundadora de Somos Perú, exhortó a los peruanos a exigir la renuncia de José Jerí, a quien calificó de ser el "títere" de un "pacto mafioso en el Congreso". Además, negó los rumores que la señalaban como una posible integrante del nuevo gabinete ministerial.

En un video publicado en sus redes sociales, Bonifaz explicó que no piensa "participar de ningún gabinete con las características del señor Jerí, cuya presencia solo manifiesta el pacto mafioso en el Congreso".

Fundadora de Somos Perú califica de "títere" a José Jeri

"El será el títere de este equipo. Le debe toda su carrera a Patricia Li Sotelo. Ella está detrás de él en bambalinas. Es la actual presidenta de Somos Perú, partido que yo funde y lamentablemente me tuve que desvincular. Ella es la madre del cordero. Ella está detrás de Jerí y le ha permitido avanzar en su carrera política. La obediencia absoluta de Jerí a Patricia Li le ha rendido frutos", declaró.

Tras ello aseguró que Jerí "no tiene personalidad propia" ni liderazgo, por lo que "quien acepte un ministerio para gobernar con él terminará siendo cómplice de la misma miseria moral de la que forma parte".

En ese contexto, exhortó a la ciudadanía a exigir la renuncia del actual mandatario. "Que no se venga a lavar la cara. Es importante que exijamos la renuncia del señor Jeri. No puede representarnos en la presidencia. Se nos viene elecciones y peligroso que puedan ser una farsa. Estamos ante la perversión de las instituciones democráticas. Una persona que no ha sido elegida está representado a la Nación", agregó.

Paralelamente, el presidente continúa sin nombrar al nuevo gabinete ministerial para realizar las funciones y actividades en los diversos sectores del Perú. No obstante, pese a ello, en su cuarto día de Gobierno, Jerí participó del megaoperativo 'Ciclón' en el penal de Castro Castro en horas de la madrugada de este lunes 13 de octubre.

De esta manera, es la segunda vez que el jefe de Estado ingresa a un penal en menos de 80 horas al mando del país. El 10 de octubre, en un intento de imitar a Nayib Bukele, encabezó un operativo en el penal Ancón I con la finalidad de que, en coordinación con el INPE y Policía Nacional del Perú (PNP), se realicen pesquisas en las celdas de internos como incautación de armas, celulares y drogas.