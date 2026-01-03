HOYSuscripcion LR Focus

Política

Ramiro Escobar advierte: “El ataque a Venezuela allana el camino para escenarios de riesgo en América Latina”

El internacionalista analiza las consecuencias de la intervención de EEUU en Venezuela, advierte un cambio en la forma en que Donald Trump ejerce poder en la región y señala que el Perú no queda al margen del nuevo escenario geopolítico.

Ramiro Escobar advierte que el ataque de EEUU a Venezuela abre riesgos para la región. Foto: composición LR
Ramiro Escobar advierte que el ataque de EEUU a Venezuela abre riesgos para la región. Foto: composición LR

El ataque militar de EEUU contra Venezuela marca un punto de quiebre en la política internacional hacia América Latina. Para el internacionalista Ramiro Escobar, esta acción no puede leerse como un hecho aislado. El especialista sostiene que la intervención abre la puerta a nuevos escenarios de riesgo regional, en un contexto donde Washington privilegia la imposición de fuerza por encima del diálogo diplomático.

“Sería ingenuo pensar que después de este ataque sobre Venezuela no se está allanando el camino para otras posibles incursiones en la región”, declaró para La República.

Escobar explicó que, si bien el Perú mantiene relaciones estables con EEUU, el impacto de lo ocurrido en Venezuela no se limita a ese país. La decisión adoptada por la administración de Donald Trump redefine los márgenes de acción en la región y genera un precedente que podría replicarse bajo determinadas condiciones políticas y estratégicas.

Desde su análisis, la respuesta del Estado peruano ha sido cauta. El comunicado de la Cancillería apeló al respeto del derecho internacional, sin una condena directa a la invasión. Esa postura, según Escobar, busca evitar tensiones bilaterales, aunque no elimina los riesgos que surgen en un escenario de mayor confrontación global.

El internacionalista también remarcó que la política exterior de EEUU atraviesa una etapa distinta. La lógica de contención y negociación ha cedido espacio a una estrategia de presión directa, con efectos que pueden sentirse en distintos países de América Latina, incluido el Perú.

El Puerto de Chancay y un nuevo foco de tensión

Uno de los puntos que introduce mayor preocupación es el Puerto de Chancay. Escobar advirtió que esta infraestructura estratégica resulta incómoda para EEUU, debido a su vínculo con inversiones chinas y su importancia en el comercio regional. En ese contexto, el Perú aparece como un actor que podría verse involucrado indirectamente en disputas de mayor escala.

“El puerto de Chancay es una instalación incómoda para los norteamericanos”, señaló Escobar. A su juicio, la nueva postura de Donald Trump, basada en la imposición y no en el consenso, incrementa la posibilidad de presiones futuras. No se trata de un riesgo inmediato, pero sí de un escenario que no debe subestimarse.

El especialista recalcó que la presencia china en América Latina constituye un objetivo central de la estrategia estadounidense. Aunque descartó una ruptura de relaciones comerciales entre el Perú y China, sí advirtió que podrían aparecer medidas como presiones diplomáticas, condicionamientos económicos o incluso propuestas de incentivos, siempre que los países se alineen con la posición de EEUU.

Elecciones en Perú bajo la influencia de la política de Estados Unidos

Ramiro Escobar advirtió que el nuevo escenario abierto tras el ataque de EEUU a Venezuela también tendrá impacto en los procesos políticos de América Latina, incluido el Perú. En ese contexto, sostuvo que las elecciones generales previstas para abril no estarán aisladas de la presión internacional ni de la estrategia que impulsa Donald Trump en la región.

"Hay que tener en cuenta que acá vamos a tener elecciones en abril y en esas elecciones evidentemente se va a sentir la impronta, la influencia de Trump", comentó.

