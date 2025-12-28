César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Jenny Gutiérrez Vaisman tuvo que demandar por alimentos a su expareja César Acuña. El candidato perdió, apeló y volvió a ser derrotado. Foto: difusión

Jenny Gutiérrez Vaisman tuvo que demandar por alimentos a su expareja César Acuña. El candidato perdió, apeló y volvió a ser derrotado. Foto: difusión

En la Hoja de Vida que el candidato presidencial César Acuña Peralta (APP) ha acreditado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), reconoce que está cumpliendo una sentencia judicial confirmada, que lo obliga al pago de alimentos para el hijo que tuvo con su expareja Jenny Gutiérrez Vaisman.

Se trata de una resolución del 17° Juzgado de Familia de Lima que ratifica el fallo original de “prestar en forma mensual y adelantada” los fondos requeridos por la demandante para la manutención del menor. Lo que no se menciona en la Hoja de Vida es que paralelamente a la demanda por alimentos, Jenny Gutiérrez Vaisman denunció repetidas veces a César Acuña por actos de violencia familiar.

En la misma Hoja de Vida, el candidato de APP señaló que registra un ingreso anual de S/9,8 millones, por lo que podía dar amplia cobertura a las necesidades de su hijo. Sin embargo, se negó y apeló a la primera sentencia. Esto sugiere que las peleas con su expareja César Acuña no necesariamente están relacionadas con el rechazo de este a pagar la manutención del niño de ambos.

La República obtuvo acceso al registro de cuatro denuncias policiales que interpuso Jenny Gutiérrez contra César Acuña por presuntos episodios de violencia familiar. Estos hechos confirmarían que la disputa no solo era cuestión de dinero. Es más, los incidentes se produjeron entre 2018 y 2020.

Una cadena de incidentes

Los partes policiales son los que siguen: El 27 de marzo de 2018, Jenny Gutiérrez reportó a la policía que “entre las 07:00 a 08:00 (en la mañana) aproximadamente, su ex pareja César Acuña Peralta se dirigió a su domicilio con la finalidad de llevar a su hijo a su centro de estudios. Luego de dejar a su hijo en el colegio empezaron a discutir dentro del vehículo de su ex pareja (César Acuña). Además, Jenny Gutiérrez Vaisman declaró que el padre de su hijo no la dejaba bajar del vehículo, pese a que en reiteradas veces le suplicaba que la deje bajar, logrando (hacerlo) a la altura de la embajada de EE.UU. Por otro lado, Gutiérrez informó que cuenta con medidas de protección dispuestas por el Cuarto Juzgado de Familia de Lima”.

El 19 de abril de 2018, Gutiérrez informó a la policía: “Manifiesta que desde el celular de su ex pareja César Acuña Peralta le llegó un mensaje indicando que la que escribía el mensaje era su hija, donde le dice que deje de mandarle fotos en poses, situación que niega Jenny Gutiérrez debido a que solo le enviaba fotos de su menor hijo. Además, señala que Acuña no visita a su hijo Y.A.G.”.

El 26 de junio de 2018, nuevamente Jenny Gutiérrez recurrió a la policía para “denunciar que su exconviviente César Acuña Peralta por maltrato físico, psicológico y psíquico. Salió con su ex pareja hacer compras al centro comercial Jockey Plaza, donde se comenzaron a dar ciertos hechos, (…) al término de las compras al regresar a su domicilio de la denunciante se subieron a su carro del denunciado, (quien) pidió tener intimidad (...), todo lo comentado lo hacía en presencia de su menor hijo. La denunciante le negó y le dijo que no es posible que hablara esas cosas en presencia de su menor hijo, fue donde el denunciado reacciono diciéndoles que se bajen y que se larguen del carro donde su menor hijo se asustó y comenzó a llorar”.

Una continuidad de episodios

El 5 de marzo de 2020, Jenny Gutiérrez volvió a la policía para denunciar lo siguiente: “César Acuña Peralta se hizo presente en su domicilio con la finalidad de cumplir con el régimen de visitas a favor de su menor hijo de iniciales Y.A.G. (…). Pero no llegó a cumplir con dicho régimen. Por otro lado, la denunciante indica que su ex pareja y padre de su hijo César Acuña llegó a su domicilio acompañado de camionetas (pese a que) su ex pareja se retiró de su domicilio. (Las camionetas) se quedaron por un espacio de cinco minutos aproximadamente en el frontis de su vivienda con personas al interior. (...) Por versión de la denunciante se habrían quedado con la finalidad de amedrentarla, acosarla y hostigarla, lo cual le genera una afectación psicológica e impide pueda desplazarse libremente”.

Uno de estos casos se encuentra en investigación en el Ministerio Público, pero según el abogado de César Acuña, Elio Riera Garro, todos han sido archivados.

“No tengo en la mano la documentación, pero recordemos que los procesos de violencia son medio precautorios, son medidas cautelares que se dan mientras dura un proceso de investigación penal. El proceso penal ha sido archivado. En tal sentido, en la medida que el proceso penal ha sido archivado. Lo único que faltaría es la actualización (de la situación de los casos) en el sistema. Con ello se va a poder corroborar.”, explicó Elio Riera, quien postula como candidato a diputado por APP.

La República solicitó a Jenny Gutiérrez Vaisman su versión sobre el caso, quien aceptó al principio, pero luego no respondió las llamadas. Tampoco contestó su abogado, Jorge Del Castillo.

Este diario consultó con dos abogadas de familia sobre la relación entre las denuncias por violencia familiar contra César Acuña que formuló varias veces Jenny Gutiérrez, y la resistencia del candidato de APP a pagar los alimentos de su hijo menor, pese a contar con los recursos para hacerlo.

“En este caso, si la señora (Jenny Gutiérrez Vaisman) se obligó a iniciar un proceso judicial pues, evidentemente, es porque existe irresponsabilidad respecto a la persona obligada (César Acuña)”, explicó la abogada especializada en Derecho de Familia, Reyna Orellano Figueroa.

“Usualmente las personas que ejercen violencia familiar tienen Incapacidad para ceder, tienen la creencia de que ellos tienen razón, imponen sin respeto alguno ante una opinión o visión de otra persona, quieren tener el control de la víctima”, precisó.

“Cuando la sentencia es confirmada, se mantiene exactamente lo decidido en primera instancia y se vuelve a exigir el pago en las mismas condiciones. Si el obligado incumple tres veces, el caso puede derivarse a la vía penal por desobediencia a la autoridad, remitiéndose copias al Ministerio Público”, anotó la letrada Nayeli Montoya Paz, también experta en Derecho de Familia.

“Si existen antecedentes y denuncias por violencia familiar, se imponen reglas de conducta para evitar nuevas agresiones. Si se registran varios hechos similares, como más de cuatro casos, se evidencia el incumplimiento de dichas reglas de conducta”, señaló.

El abogado de César Acuña Peralta, Elio Riera, mencionó a este periódico que una prueba de la buena fe y transparencia del candidato presidencia de Alianza para el Progreso (APP), es haber registrado en su Hoja de Vida la sentencia condenatoria que lo obliga al pago de alimentos a favor del último de sus hijos. Aunque lo cierto es que está obligado por ley