José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento al nuevo primer ministro y anuncia a su primer gabinete
El presidente José Jerí encabezará en Palacio de Gobierno la ceremonia de juramentación de su primer Consejo de Ministros, en medio de la expectativa por los nombres que integrarán el nuevo gabinete tras la vacancia de Dina Boluarte.
A más de un día de haber asumido la presidencia, José Jerí se alista para tomar juramento a su primer ministro y anunciar la conformación de su primer gabinete. La ceremonia se realizará en Palacio de Gobierno, en medio de la incertidumbre política que persiste tras la vacancia de Dina Boluarte y la renuncia de todos los ministros que conformaban su equipo.
José Jerí lleva más de 48 horas sin formar un gabinete ministerial
Luego de asumir la presidencia el último 9 de octubre, tras la vacancia de Dina Boluarte, el actual presidente José Jerí no ha formado un gabinete ministerial que le permita luchar contra la delincuencia.