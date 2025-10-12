José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento al nuevo primer ministro y anuncia a su primer gabinete

A más de un día de haber asumido la presidencia, José Jerí se alista para tomar juramento a su primer ministro y anunciar la conformación de su primer gabinete. La ceremonia se realizará en Palacio de Gobierno, en medio de la incertidumbre política que persiste tras la vacancia de Dina Boluarte y la renuncia de todos los ministros que conformaban su equipo.

José Jeri nombra a ministros EN VIVO 07:39 José Jerí lleva más de 48 horas sin formar un gabinete ministerial Luego de asumir la presidencia el último 9 de octubre, tras la vacancia de Dina Boluarte, el actual presidente José Jerí no ha formado un gabinete ministerial que le permita luchar contra la delincuencia.