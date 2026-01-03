Donald Trump anuncia que Nicolás Maduro fue capturado y removido de Venezuela tras ataque
El presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó a través de su cuenta de Truth Social que el mandatario venezolano fue capturado junto a su esposa, calificando a ataque en Venezuela como un éxito.
- Venezuela: se reportan fuertes explosiones en la capital Caracas en medio de tensión con Estados Unidos
- Nicolás Maduro abre diálogo con EE. UU. para la cooperación antidrogas y acuerdos petroleros: “Estamos listos”
Donald Trump anunció que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro fue capturado este sábado 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores, luego de los bombardeos perpetrados en Venezuela durante la madrugada. El mandatario estadounidense utilizó su cuenta de Truth Social para hacer el gran anuncio y señaló que dentro de las próximas horas brindará más detalles.
“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país”, sostuvo, confirmando así que el ataque en Venezuela fue una "operación que se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses".
Anuncio de Donald Trump vía Truth Social.