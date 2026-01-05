HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista
Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     
Precio del dólar

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 5 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Revisa el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el valor de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del país.

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 5 de enero.
Precio del dólar en Perú HOY, lunes 5 de enero. | Foto: Composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 5 de enero, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,345 la compra y S/3,370 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar HOY en los bancos del Perú, 5 de enero?

BCP

  • Compra: S/3,3150
  • Venta: S/3,4100

Scotiabank

  • Compra: S/3,3333
  • Venta: S/3,4700

BBVA

  • Compra: S/3,3170
  • Venta: S/3,4180

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,3100
  • Venta: S/3,4200

Proyección del dólar en Perú para el 2026

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realiza de manera mensual la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, la cual recaba las proyecciones de inflación, crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), tipo de cambio y tasa de interés. Estos resultados son clave para entender las perspectivas del mercado y se publican en el Resumen Informativo de la Nota Semanal del BCRP.

TE RECOMENDAMOS

¿CUÁL ES EL RIESGO DEL USO DE TABLETS EN NIÑOS? | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

En cuanto a las proyecciones específicas, se espera que el tipo de cambio para el 2026 se mantenga dentro de un rango entre S/3,75 y S/3,78 por dólar. Para 2027, se anticipa una ligera variabilidad, con una estimación de tipo de cambio entre S/3,75 y S/3,80 por dólar. Por otro lado, las expectativas para los próximos 12 meses también muestran una ligera corrección a la baja, ya que el promedio de analistas y del sistema financiero ajustó su previsión de S/3,76 por dólar en febrero a S/3,75 en marzo.

Notas relacionadas
Precio del dólar en Perú HOY, domingo 4 de enero: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio

Precio del dólar en Perú HOY, domingo 4 de enero: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, sábado 3 de enero: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio

Precio del dólar en Perú HOY, sábado 3 de enero: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio

LEER MÁS
Precio del Dólar en Perú HOY, viernes 2 de enero: ¿cuál es el valor de compra y venta del tipo de cambio?

Precio del Dólar en Perú HOY, viernes 2 de enero: ¿cuál es el valor de compra y venta del tipo de cambio?

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

Confirman aumento de S/100 a pensionistas ONP a partir de enero de 2026: conoce a quiénes aplica y cuál será el nuevo monto máximo que podrás recibir

LEER MÁS
Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

Alfin Banco deberá pagar S/ 264.000 a un consumidor y una multa de S/ 121.000 tras permitir 27 operaciones no reconocidas, según Indecopi

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025