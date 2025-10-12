José Jerí da por concluidas las funciones del gabinete de Dina Boluarte en un tuit

Por medio de un tuit, José Jerí agradeció y dio por concluidos los servicios del Consejo de Ministros liderado por Eduardo Arana. Asimismo, deslizó la existencia de un nuevo premier, pero no indicó su nombre.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Agradezco los servicios prestados a la nación a los integrantes del Consejo de Ministros liderado hasta hoy por Eduardo Arana. Junto al nuevo Premier, finalizaremos la conformación del Gabinete de amplia base y de reconciliación nacional anunciada", se lee en la publicación.

TE RECOMENDAMOS VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Tuit de José Jerí donde da por concluida las funciones de Eduardo Arana. Foto: José Jerí/X

La última actividad pública que realizó el mandatario junto a algunos integrantes del gabinete de Boluarte se desarrolló la noche del último 11 de octubre. Ese día José Jerí llegó junto al premier, ministros de Interior, Defensa, Vivienda, Mujer para supervisar las labores de mitigación del incendio de Pamplona Alta en el distrito de San Juan de Miraflores.

Al ser consultado por la prensa por la ausencia de un nuevo gabinete, Jerí aseguró que es un tema que ya se está coordinando. "Estamos construyendo un nuevo gabinete y solamente voy a declarar ello en este momento, porque la prioridad y la urgencia del día de hoy es justamente atender el problema de ellos (las personas afectadas). (…) Se está viendo con la debida responsabilidad respecto al nuevo gabinete. Hoy estamos concentrados por el tema del incendio y las medidas que estamos tomando como Estado”, dijo.

Estos son los voceados para conformar el nuevo gabinete

Fuentes de este medio confirmaron que el mandatario viene analizando perfiles de exministros y también se barajan nombres de militantes de Somos Perú, el partido con el que Jerí alcanzó una curul parlamentaria en 2021. Entre los voceados figuran Carlos Estremadoyro, Miguel Palacios, Jorge Angulo y Cluber Aliaga.

El listado, sin embargo, no revela una apuesta renovadora. Carlos Estremadoyro Mory, exministro de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Martín Vizcarra, volvería a ocupar el mismo cargo que tuvo en 2020. Su perfil técnico es conocido, aunque su cercanía con viejas estructuras del aparato público despierta reparos en sectores que esperaban un gabinete distinto.

En el sector Salud, Miguel Palacios Celi, exdecano del Colegio Médico del Perú, aparece como opción. Ginecólogo de profesión, Palacios trabajó en hospitales públicos de Chiclayo y Trujillo, y fue docente universitario antes de asumir roles gremiales. Su trayectoria médica es amplia, pero su nombre también representa la continuidad de figuras tradicionales en el sistema sanitario.

Para el Ministerio del Interior, Jorge Angulo Tejada, excomandante general de la Policía Nacional, y Cluber Aliaga Lodtmann, exministro durante el efímero gobierno de Manuel Merino y vinculado a Avanza País, serían los candidatos más próximos. Ambos pertenecen al entorno policial y político conservador que ya ha ocupado posiciones de poder en los últimos años.

Jerí deberá designar a 19 ministros en total, incluido el presidente del Consejo de Ministros, para formalizar la operatividad del Ejecutivo.