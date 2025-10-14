HOYSuscripcion LR Focus

Política

Ernesto Álvarez Miranda, voceado primer ministro de José Jerí, pidió licencia a su militancia en el PPC

En su carta dirigida a Carlos Neuhaus pidió licencia asegurando que asumirá un "rol protagónico en el gobierno provisional" de José Jerí.

PPC
PPC

El voceado primer ministro del Gabinete de José Jerí, Ernesto Álvarez Miranda, pidió licencia a su militancia al Partido Popular Cristiano (PPC), en una carta dirigida al presidente del grupo político, Carlos Neuhaus, donde aseguró que el motivo del pedido es para "asumir un rol protagónico en el gobierno provisional" de José Jerí.

"El reto es muy difícil, sé que nada tengo que ganar, pero es un momento en que no debo ponerme de costado y por el contrario, tratar de servir a mi patria", redactó en su misiva. Cabe indicar que Álvarez es miembro activo del PPC desde 1984.

¿Quién es Ernesto Álvarez Miranda?

Ernesto Julio Álvarez Miranda, nacido en Lima el 21 de mayo de 1961, es un abogado constitucionalista y docente universitario que ocupa el cargo de decano de la Facultad de Derecho en la Universidad San Martín de Porres desde 2014. Su nombramiento, previsto para el 14 de octubre de 2025, lo colocaría al frente del Gabinete Ministerial en reemplazo de Eduardo Arana Ysa.

La trayectoria de Álvarez Miranda está fuertemente ligada al ámbito jurídico y académico. Posee un Doctorado en Derecho y una Maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad de San Martín de Porres (USMP), donde también se graduó como abogado. Además, cuenta con una especialización en Derecho Político de la Universidad de Navarra. A nivel institucional, su función más prominente fue como Magistrado del Tribunal Constitucional del Perú entre 2007 y 2014, período en el cual ejerció la Presidencia del máximo intérprete de la Constitución durante el año 2012.

