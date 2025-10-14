César Díaz es el nuevo ministro de Defensa del gabinete de José Jerí

HOYSuscripcion LR Focus

Política

El general en retiro César Díaz Peche es el nuevo ministro de Defensa del gabinete de José Jerí. Díaz ingresa en reemplazo de Walter Astudillo quien lideró el Mindef durante la gestión de Dina Boluarte.

José Jerí tardó más de 5 días en conformar su gabinete ministerial

El presidente de la República, José Jerí, anunció que el día de hoy juramentarían los nuevos ministros de su Gobierno. Esto se da tras más de 100 horas (5 días) de haber asumido las riendas del Perú, luego de la vacancia de Dina Boluarte, en medio de una crisis de inseguridad ciudadana.

Este martes 14 de octubre, durante una reunión con los alcaldes de Lima en Palacio de Gobierno, el jefe de Estado señaló que "en las próximas horas" se tomará juramento de los nuevos miembros del gabinete ministerial. Ello en medio de críticas por la demora en la designación de los integrantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

"Nuestro objetivo el día de hoy es, justamente, escuchar, sobre la base de la que experiencia que tiene cada uno de ustedes (los alcaldes) en el ejercicio diario de su función, esa propuesta que nos permita tomar acción concretamente. Más tarde, en las próximas horas, cuando juramente el gabinete, tendremos ya esa coordinación adicional para poder aplicar lo que hoy se acuerde", manifestó.

