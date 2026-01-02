HOYSuscripcion LR Focus

Orquesta sufre ataque armado en plena presentación en Carabayllo
Mundo

Apagones y daños a infraestructuras: las imágenes del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México

El Servicio Sismológico Nacional confirmó que el epicentro se localizó a 15 kilómetros de San Marcos, Guerrero. Claudia Sheinbaum suspendió su conferencia matutina tras el temblor.

Imágenes y videos del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México HOY, 2 de enero
Imágenes y videos del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México HOY, 2 de enero | Composición LR

Un sismo de magnitud 6,5 sacudió este viernes 2 de enero en México, informó el Servicio Sismológico Nacional. El movimiento telúrico fue percibido en distintos puntos de la capital y provocó la suspensión de la habitual conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras se activaban los protocolos de seguridad.

Minutos después del temblor, la mandataria regresó a Palacio Nacional e indicó que el epicentro del sismo se localizó a 15 kilómetros de San Marcos, en el estado de Guerrero, al sur del país. Sheinbaum señaló que, de manera preliminar, no se han reportado daños graves ni en Ciudad de México ni en la zona de origen.

Imágenes del fuerte temblor en México

Tras el sismo de magnitud 6,5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, que fue percibido en la Ciudad de México, comenzaron a registrarse los primeros reportes de afectaciones en distintos puntos de la capital.

Entre los incidentes reportados figuran el colapso de un poste y la caída de un árbol sobre un vehículo estacionado en la colonia Portales, en la alcaldía Benito Juárez. Hasta el momento, las autoridades informan únicamente de daños materiales.

El sismo con epicentro en Guerrero se sintió en la capital y dejó daños materiales, como postes caídos y árboles sobre vehículos en calles. Foto: Abejorro

El sismo con epicentro en Guerrero se sintió en la capital y dejó daños materiales, como postes caídos y árboles sobre vehículos en calles. Foto: Abejorro

En otra parte del país azteca, conductores alertaron sobre desprendimientos de rocas en el kilómetro 300 de la autopista Cuernavaca–Acapulco.

Extrema precauciones en la Autopista Cuernavaca–Acapulco tras sismo. Foto: ADN Noticias

Extrema precauciones en la Autopista Cuernavaca–Acapulco tras sismo. Foto: ADN Noticias

Videos del sismo sentido en México

Usuarios en redes sociales informaron que la torre de control del Aeropuerto Internacional de Acapulco presentó afectaciones en sus techos tras el sismo de magnitud 6,5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, el cual se sintió con intensidad en la zona costera de Acapulco.

