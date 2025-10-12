HOYSuscripcion LR Focus

Alcalde Pataz llega a Lima tras 'caminata de sacrificio'
Alcalde Pataz llega a Lima tras 'caminata de sacrificio'     
🔴 EN VIVO | Alcalde llega a Lima tras caminata desde Pataz

Política

Renuncias en el Gobierno de José Jerí: ministros de MTC y Salud dimitieron a sus cargos y postularían en 2026

César Sandoval y César Vásquez, exministros de Dina Boluarte, enviaron sus renuncias irrevocables al presidente José Jerí. Ambos están facultados para postular al Congreso bicameral del 2026. Hasta el momento, el jefe de Estado no ha designado a su gabinete ministerial en sus dos días Gobierno.

Ministros renunciaron tras la vacancia contra Dina Boluarte. Foto: Composición/LR
Ministros renunciaron tras la vacancia contra Dina Boluarte. Foto: Composición/LR

Los ministros de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Salud (Minsa), César Sandoval y César Vásquez, renunciaron a sus puestos luego de la vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. Su decisión fue comunicada al actual jefe de Estado, José Jerí, quien hasta el cierre de esta nota no ha designado a su nuevo gabinete ministerial para realizar las actividades correspondientes en cada sector del Perú.

Tanto Sandoval como Vásquez presentaron su dimisión a poco de que venza el plazo establecido por ley para que las altas autoridades dejen sus cargos para postular a las Elecciones Generales 2026. De esta manera, los ahora exministros quedan facultados para ser candidatos al siguiente Congreso bicameral.

PUEDES VER: José Jerí EN VIVO: presidente lleva más de 50 horas sin nombrar a un nuevo gabinete ministerial

La primera renuncia se dio por parte de Sandoval, el 9 de octubre, cuando la exmandataria Boluarte fue destituida del cargo tras el atentado contra el grupo de cumbia Agua Marina. Un día después, le notificó su salida irrevocable a Jerí. "Nada me ata ni me atará jamás a los cargos. (...). En 5 meses al frente del MTC y gracias a nuestra presidenta pusimos freno a la corrupción, destrabamos inversiones e inauguramos y diseñamos obras que durmieron décadas", expresó.

Horas más tarde, lo hizo Vásquez con el actual presidente. A través de un video compartido en su cuenta oficial de X (antes Twitter), dio a conocer su salida del Minsa. "Con la satisfacción de haber servido a mi Patria con lealtad, entrega y patriotismo en cada una de las decisiones que tomamos en estos 27 meses de gestión", dijo.

PUEDES VER: Alcalde de Pataz advierte a José Jerí: "Si no instalan mesa de diálogo, pediré que se vayan todos"

César Vásquez postularía con Alianza para el Progreso (APP) al Congreso bicameral

Por su parte, Vásquez postularía con el partido dirigido por el, hasta ahora, gobernador regional de La Libertad, César Acuña, Alianza para el Progreso (APP). El último 2 de octubre, en declaraciones a la prensa, el exministro de Salud no descartó la posibilidad de ser candidato al Congreso. Según declaró, postular a un cargo de senador "es un derecho" que tiene como todo ciudadano.

"Es algo que todavía no lo tengo definido. (…) Todavía tengo una semana para pensarlo. Es una oportunidad y un derecho que tiene todo ciudadano y los ministros no están excepto de poder participar en una contienda electoral. Voy a evaluarlo, no lo descarto", expresó.

En esa misma línea, acotó: "Soy un político, he sido congresista, ustedes saben que he tenido una participación en varios escenarios políticos. Considero que hemos ya estado un tiempo importante en la gestión con resultados que favorecen a la ciudadanía".

César Sandoval reevaluará su decisión de postular al Congreso

A pesar de que en reiteradas ocasiones negó que postulará al Congreso en las próximas Elecciones 2026, Sandoval Pozo declaró a los medios de comunicación que reevaluará su decisión para los siguientes comicios electorales. Sin embargo, no mencionó el partido político por el que haría su postulación. No obstante, es preciso resaltar que, según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE, Sandoval se encuentra afiliado a Alianza para el Progreso (APP).

"Yo dije yo, me quedo a trabajar en el Ejecutivo hasta cuando la presidenta considere. Y si esto me llevaba hasta el 28 de julio, yo les dije 2, 3, 4 veces que no iba a postular. Esto se ha visto interrumpido, y como la política es dinámica y cambia, ha cambiado los escenarios, entonces yo estoy reevaluando mi posición porque me he visto obligado a renunciar después que la presidenta ha sido vacada", dijo Sandoval.

José Jerí agradece a exministros, pero no juramenta a nuevo gabinete

El domingo 12 de octubre, el jefe de Estado agradeció a los exministros dirigidos por Eduardo Arana por los servicios prestados durante el Gobierno de Dina Boluarte y sus primeras horas al mando del país. Sin embargo, no dio a conocer el día que juramentarán los reemplazos de los nuevos miembros del gabinete ministerial, situación que agrava la crisis política y la incertidumbre de los ciudadanos en medio de la ola de criminalidad.

"Agradezco los servicios prestados a la nación a los integrantes del Consejo de Ministros liderado hasta hoy por Eduardo Arana. Junto al nuevo Premier, finalizaremos la conformación del Gabinete de amplia base y de reconciliación nacional anunciada", publicó en su cuenta de X.

