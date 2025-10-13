Chiabra: “El éxito de Jerí dependerá de a quién escoja como primer ministro”

Con un mensaje centrado en la urgencia de restablecer el orden, la seguridad y la confianza en las instituciones públicas, el legislador Roberto Chiabra León encabezó la presentación oficial de la alianza electoral Unidad Nacional, que lo presenta como candidato presidencial para las próximas elecciones.

Durante su alocución, Chiabra destacó que el Perú necesita unidad y orden para salir de la crisis, y exhortó al presidente transitorio José Jerí Oré, a conformar un gabinete ministerial que genere confianza en la ciudadanía y que actúe de inmediato frente a la ola de extorsiones y homicidios que mantienen en vilo al país.

“Lo que se necesita es una estrategia inmediata que incluya el manejo de los penales porque las extorsiones vienen de adentro. Pongamos locutorios donde las visitas sólo tengan 10 minutos y sin contacto porque no tienen por qué llevarle ropa ni comida cuando todo se le da adentro. Se tiene que recuperar la seguridad porque sin seguridad nadie va a querer invertir en el Perú”, expresó.

El candidato subrayó que el éxito del gobierno transitorio dependerá de la elección del primer ministro y de la composición del gabinete ministerial.

El objetivo es ganarse la confianza

“Si todos los ciudadanos ven que el premier es una persona decente y que tiene un gabinete bien formado, entonces va a generar confianza. Pero si se va a cuestionar al primer ministro y a su gabinete, la va a pasar difícil”, advirtió.

La presentación de la candidatura de Roberto Chiabra se produjo en el mercado Familias Unidas, en el distrito de San Juan de Miraflores, con la presencia de militantes, simpatizantes y dirigentes de las tres organizaciones políticas que integran la alianza: Unidad y Paz, el Partido Popular Cristiano (PPC) y Peruanos Unidos ¡Somos Libres!

Participaron el presidente del PPC, Carlos Neuhaus, el fundador de Peruanos Unidos ¡Somos Libres!, Renán Galindo, y el jefe del Comando de Campaña, el exgobernador de Lima, Miguel Ángel Mufarech, además de los precandidatos al Congreso bicameral.

Consultado sobre las marchas de protesta convocadas por la Generación Z, Chiabra expresó su respeto por la protesta pacífica. Añadió que si los jóvenes del Perú quieren expresar un reclamo de manera masiva y popular tienen todo el derecho de hacerlo, pero sin dejarse manipular por infiltrados.

“Cuidado con los infiltrados que caen en la noche. Deben organizarse bien y marchar respetando la tarea de los policías. Si les ponen una reja significa que no pueden pasar y hasta ahí deben llegar. Respetar va hacer que se valore más su marcha. Cuando los infiltrados quieren romper las barreras, malogran todo. Si los policías ponen barreras es porque alguien les ha dado esa misión, entonces respetemos para no causarles problemas a ellos, ni ellos a nosotros. No esperemos que hayan víctimas”, refirió.

Una salida para la crisis de seguridad

Roberto Chiabra sostuvo que la violencia está penetrando en todo el Perú y que esto se debía a que las instituciones encargadas de la seguridad no están funcionando, originando el crecimiento de la ola de criminalidad.

“Lo que vemos es una pelea de instituciones que se culpan entre sí cuando el delincuente capturado es liberado. Estamos débiles y tenemos que fortalecernos. Debemos combatir las causas, porque si sólo nos vamos a centrar en los efectos, conseguiremos nada más que resultados cuantitativos temporales. Necesitamos actuar sobre las causas para tener resultados cualitativos permanentes y eso significa prevención, intervención y resocialización”, explicó.

El congresista criticó el papel de ciertos alcaldes que gastan presupuesto en la compra de vehículos cuando debería de invertir en dar oportunidades a los jóvenes de su comunidad.

Finalmente, Chiabra sostuvo que la alianza Unidad Nacional se sustenta en valores sólidos: “Nuestra base es la democracia como sistema político, el libre mercado como modelo económico, la libertad como fundamento, la educación como el arma individual para el crecimiento y la superación”, arguyó.

“También nos sustentamos en la justicia como defensa de la paz, el orden como base para lograr el desarrollo y seguridad, y en la familia como base para lograr la unidad y la paz”.