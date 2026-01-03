HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | EE. UU. administrará Venezuela tras captura de Maduro
EN VIVO | EE. UU. administrará Venezuela tras captura de Maduro     
LO ÚLTIMO | Trump da conferencia tras captura de Maduro
LO ÚLTIMO | Trump da conferencia tras captura de Maduro     
🔴 CAYÓ NICOLÁS MADURO tras INTERVENCIÓN DE EE. UU. en VENEZUELA

RMP tras intervención de Estados Unidos a Venezuela: "Un precedente muy peligroso para la vigencia del derecho internacional"

La periodista sostuvo que, aunque la salida de Nicolás Maduro genera alivio entre los venezolanos, el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos deja un precedente riesgoso para el derecho internacional y no resuelve la crisis política.

RMP se pronuncia tras captura de Nicolás Maduro. Foto: composición LR
RMP se pronuncia tras captura de Nicolás Maduro. Foto: composición LR

La periodista Rosa María Palacios se pronunció tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la caída de Nicolás Maduro, un hecho que abre serias interrogantes en el plano jurídico y político internacional. Para Palacios, el escenario que se abre es complejo y no implica, por sí solo, la resolución de la crisis en el país vecino. Además, dejó en claro que esto abre un precedente riesgoso que atenta contra el derecho internacional.

"Compartimos la gran alegría de los venezolanos por la caída del dictador a quien se debe someter a los procesos judiciales que corresponden con todas las garantías del Estado de Derecho", se lee en el post.

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

"Pero al mismo tiempo queda la preocupación por un precedente que puede ser muy peligroso para la vigencia del derecho internacional. Finalmente, removido Maduro la crisis no se ha resuelto. Su circulo permanece en el poder y los venezolanos siguen en vilo. Las próximas horas son críticas", agregó.

Asimismo, advirtió que, más allá de la salida de Maduro, la estructura de poder que lo sostuvo continúa operando, lo que mantiene la incertidumbre política y social en Venezuela. En ese contexto, remarcó que el desenlace inmediato dependerá de las decisiones que se adopten en las próximas horas, tanto dentro del país como en el ámbito internacional.

PUEDES VER: En defensa de la libertad y soberanía de los venezolanos

Gobierno de Jerí pide una solución pacífica en Venezuela tras la captura de Maduro

El Gobierno de José Jerí exhortó, mediante un pronunciamiento de la Cancillería, a una salida pacífica a la crisis política en Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. En el comunicado, el Ejecutivo sostuvo que el proceso debe orientarse hacia una transición democrática, con respeto al derecho internacional y a los derechos humanos.

"El Gobierno de Perú hace un llamado a la pronta solución de la situación política en Venezuela, en favor de una transición con pleno respeto del derecho internacional y de los derechos humanos, así como la atención a las legítimas y genuinas aspiraciones del pueblo venezolano de vivir en democracia con el apoyo de la comunidad regional", se lee.

Por otro lado, Jerí también se pronunció a través de su cuenta en X, en la que afirmó que, tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, ese país iniciará una nueva etapa “de democracia y libertad”. En el mismo mensaje, anunció que el Gobierno peruano brindará facilidades para la repatriación de ciudadanos venezolanos que deseen retornar a su país.

"Desde hoy muchas familias podrán reencontrarse en su país, por eso daremos las facilidades para su regreso inmediato sin importar su condición migratorio", se lee en su publicación.

