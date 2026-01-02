Elecciones 2026: 6 listas presidenciales más superan el periodo de tachas y ya van 21 las candidaturas inscritas

En total son 21 partidos políticos los que superaron el periodo de tachas y continuan en carrera hacia las elecciones 2026. Foto: difusión

En total son 21 partidos políticos los que superaron el periodo de tachas y continuan en carrera hacia las elecciones 2026. Foto: difusión

Las Elecciones 2026 avanzan con la inscripción de seis listas presidenciales adicionales que lograron superar el periodo de tachas sin observaciones. Con estas decisiones adoptadas por el sistema electoral, el número de candidaturas oficialmente inscritas se elevó a 21, lo que amplía el escenario político de cara a los comicios generales.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Las nuevas inscripciones corresponden a partidos políticos que cumplieron los requisitos exigidos por la normativa electoral y cerraron su proceso de revisión ante los jurados electorales especiales. Fuerza y Libertad, Libertad Popular, el Partido Político PRIN, el Partido SíCreo, Salvemos al Perú y Unidad Nacional quedaron habilitados para participar en las Elecciones 2026 con sus respectivas planchas presidenciales.

TE RECOMENDAMOS MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: JEE Lima Centro 2 declara inadmisible candidatura de Mario Vizcarra al senado por condena de peculado

Durante el periodo de tachas se evaluó cuestionamientos formales vinculados a la inscripción de las listas, así como a la documentación presentada por los partidos. La superación de esta etapa garantiza que las candidaturas cumplan las condiciones legales para continuar en carrera.

Con 21 listas presidenciales inscritas hasta el momento, el proceso electoral entra en una fase decisiva. Los partidos políticos deberán concentrarse ahora en la consolidación de sus propuestas y en la estrategia política, mientras el Jurado Nacional de Elecciones mantiene activo el cronograma y la fiscalización del proceso rumbo a las Elecciones 2026.

Seis nuevas listas se suman al proceso electoral

Las planchas presidenciales recientemente inscritas están encabezadas por Fiorella Molinelli en Fuerza y Libertad, Rafael Belaunde en Libertad Popular y Walter Chirinos en el Partido Político PRIN. Estas organizaciones concluyeron el periodo de tachas sin impedimentos que limiten su participación en las Elecciones 2026.

A este grupo se suman el Partido SíCreo, que postula a Carlos Espá; Salvemos al Perú, con Antonio Ortiz; y Unidad Nacional, liderada por Roberto Chiabra. La incorporación de estas candidaturas amplía la oferta electoral y confirma la diversidad de partidos políticos que competirán en el proceso.

El JNE mantiene en revisión otros expedientes vinculados a apelaciones y observaciones presentadas en etapas previas. Sin embargo, la validación de estas seis listas presidenciales consolida el avance del proceso y define, hasta ahora, el universo de partidos habilitados para participar en las Elecciones 2026.

Elecciones 2026: 21 partidos y sus candidatos a la presidencia inscritos, formalmente, ante el JNE

A continuación se muestran a los 21 partidos políticos que superaron el periodo de tachas, hasta el momento, y están habilitados por la JNE para participar en las elecciones 2026: