HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 4,1 se sintió esta tarde en Lambayeque
Sismo de magnitud 4,1 se sintió esta tarde en Lambayeque     Sismo de magnitud 4,1 se sintió esta tarde en Lambayeque     Sismo de magnitud 4,1 se sintió esta tarde en Lambayeque     
Política

Elecciones 2026: 6 listas presidenciales más superan el periodo de tachas y ya van 21 las candidaturas inscritas

El Jurado Nacional de Elecciones confirmó la inscripción de seis nuevas listas presidenciales tras culminar el plazo de tachas, lo que eleva a 21 el total de candidaturas habilitadas para competir en las Elecciones 2026.

En total son 21 partidos políticos los que superaron el periodo de tachas y continuan en carrera hacia las elecciones 2026. Foto: difusión
En total son 21 partidos políticos los que superaron el periodo de tachas y continuan en carrera hacia las elecciones 2026. Foto: difusión

Las Elecciones 2026 avanzan con la inscripción de seis listas presidenciales adicionales que lograron superar el periodo de tachas sin observaciones. Con estas decisiones adoptadas por el sistema electoral, el número de candidaturas oficialmente inscritas se elevó a 21, lo que amplía el escenario político de cara a los comicios generales.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Las nuevas inscripciones corresponden a partidos políticos que cumplieron los requisitos exigidos por la normativa electoral y cerraron su proceso de revisión ante los jurados electorales especiales. Fuerza y Libertad, Libertad Popular, el Partido Político PRIN, el Partido SíCreo, Salvemos al Perú y Unidad Nacional quedaron habilitados para participar en las Elecciones 2026 con sus respectivas planchas presidenciales.

TE RECOMENDAMOS

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: JEE Lima Centro 2 declara inadmisible candidatura de Mario Vizcarra al senado por condena de peculado

lr.pe

Durante el periodo de tachas se evaluó cuestionamientos formales vinculados a la inscripción de las listas, así como a la documentación presentada por los partidos. La superación de esta etapa garantiza que las candidaturas cumplan las condiciones legales para continuar en carrera.

Con 21 listas presidenciales inscritas hasta el momento, el proceso electoral entra en una fase decisiva. Los partidos políticos deberán concentrarse ahora en la consolidación de sus propuestas y en la estrategia política, mientras el Jurado Nacional de Elecciones mantiene activo el cronograma y la fiscalización del proceso rumbo a las Elecciones 2026.

PUEDES VER: Elecciones 2026: Fuerza Popular es el partido con más congresistas que pretenden reelegirse

lr.pe

Seis nuevas listas se suman al proceso electoral

Las planchas presidenciales recientemente inscritas están encabezadas por Fiorella Molinelli en Fuerza y Libertad, Rafael Belaunde en Libertad Popular y Walter Chirinos en el Partido Político PRIN. Estas organizaciones concluyeron el periodo de tachas sin impedimentos que limiten su participación en las Elecciones 2026.

A este grupo se suman el Partido SíCreo, que postula a Carlos Espá; Salvemos al Perú, con Antonio Ortiz; y Unidad Nacional, liderada por Roberto Chiabra. La incorporación de estas candidaturas amplía la oferta electoral y confirma la diversidad de partidos políticos que competirán en el proceso.

El JNE mantiene en revisión otros expedientes vinculados a apelaciones y observaciones presentadas en etapas previas. Sin embargo, la validación de estas seis listas presidenciales consolida el avance del proceso y define, hasta ahora, el universo de partidos habilitados para participar en las Elecciones 2026.

PUEDES VER: Eleciones 2026: dudas y posibles errores que surgen alrededor de la nueva cédula electoral

lr.pe

Elecciones 2026: 21 partidos y sus candidatos a la presidencia inscritos, formalmente, ante el JNE

A continuación se muestran a los 21 partidos políticos que superaron el periodo de tachas, hasta el momento, y están habilitados por la JNE para participar en las elecciones 2026:

PartidoCandidato
Ahora NaciónAlfonso López Chau
Alianza para el ProgresoCésar Acuña
Fen en el PerúÁlvaro Paz de la Barra
Fuerza PopularKeiko Fujimori
Juntos por el PerúRoberto Sánchez
Partido del Buen GobiernoJorge Nieto
Partido Demócrata Unido PerúCharlie Carrasco
Somos PerúGeorge Forsyth
Frente de la Esperanza 2021Fernando Olivera
Partido MoradoMesías Guevara
Partido Patriótico del PerúHebert Caller
Perú ModernoCarlos Jaico
Podemos PerúJosé Luna Gálvez
ProgresemosPaul Jaimes
Un Camino DiferenteRosario Fernádez
Fuerza y LibertadFiorella Molinelli
Libertad PopularRafael Belaunde
Partido Político PRINWalter Chirinos
Partido SíCreoCarlos Espá
Salvemos al PerúAntonio Ortiz
Unidad NacionalRoberto Chiabra
Notas relacionadas
JEE Lima Centro 2 declara inadmisible candidatura de Mario Vizcarra al senado por condena de peculado

JEE Lima Centro 2 declara inadmisible candidatura de Mario Vizcarra al senado por condena de peculado

LEER MÁS
Corte Suprema rechaza pedido de la Fiscalía para anular inscripción de Fuerza Popular

Corte Suprema rechaza pedido de la Fiscalía para anular inscripción de Fuerza Popular

LEER MÁS
Elecciones 2026: 14 partidos ya lograron la inscripción de sus planchas presidenciales

Elecciones 2026: 14 partidos ya lograron la inscripción de sus planchas presidenciales

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Identifican cadáveres de fallecidos en Pataz: fiscal alerta que familiares impidieron análisis forense de cuerpos

Identifican cadáveres de fallecidos en Pataz: fiscal alerta que familiares impidieron análisis forense de cuerpos

LEER MÁS
Gobierno aseguró compra de 24 cazas al aprobar el financiamiento del 57% del presupuesto

Gobierno aseguró compra de 24 cazas al aprobar el financiamiento del 57% del presupuesto

LEER MÁS
Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

LEER MÁS
Hermano de Carlos Espá entregaba en la sombra dinero para campaña de Keiko Fujimori

Hermano de Carlos Espá entregaba en la sombra dinero para campaña de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Gobierno de José Jerí se deslinda de responsabilidad del control de minería ilegal: "No es obligación del Estado"

Gobierno de José Jerí se deslinda de responsabilidad del control de minería ilegal: "No es obligación del Estado"

LEER MÁS
Marisol Pérez Tello responde al JNE tras no admitir inscripción de su plancha presidencial: "Es una decisión absurda"

Marisol Pérez Tello responde al JNE tras no admitir inscripción de su plancha presidencial: "Es una decisión absurda"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿El 6 de enero será feriado nacional o día no laborable en el Perú? Revisa lo que indica la ley durante la Bajada de Reyes

Germán Leguía minimiza la importancia de Jorge Fossati en Universitario: "Muchos partidos los ganamos gracias a Valera, Concha o el ‘Tunche’"

Ni devaluación ni crisis económica: este país cerró 2025 con la inflación más baja de América Latina

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Identifican cadáveres de fallecidos en Pataz: fiscal alerta que familiares impidieron análisis forense de cuerpos

Eleciones 2026: dudas y posibles errores que surgen alrededor de la nueva cédula electoral

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Identifican cadáveres de fallecidos en Pataz: fiscal alerta que familiares impidieron análisis forense de cuerpos

Eleciones 2026: dudas y posibles errores que surgen alrededor de la nueva cédula electoral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025