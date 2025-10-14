HOYSuscripcion LR Focus

Hugo de Zela jura como nuevo ministro de Relaciones Exteriores del Gabinete de José Jerí

Hugo de Zela liderará la cartera de Relaciones Exteriores en el gobierno de transición de José Jerí. Su antecesor en el gobierno de Dina Boluarte fue el ministro Elmer Schialer.

Hugo de Zela
Hugo de Zela

Hugo de Zela Martínez juró como ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de transición de José Jerí. La oficialización de su cargo se dio en la ceremonia de juramentación en Palacio de Gobierno. De Zela Martínez fue representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2020, cumpliendo esta función en simultáneo junto con la de ser embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Estados Unidos.

