Hugo de Zela jura como nuevo ministro de Relaciones Exteriores del Gabinete de José Jerí
Hugo de Zela liderará la cartera de Relaciones Exteriores en el gobierno de transición de José Jerí. Su antecesor en el gobierno de Dina Boluarte fue el ministro Elmer Schialer.
Hugo de Zela Martínez juró como ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de transición de José Jerí. La oficialización de su cargo se dio en la ceremonia de juramentación en Palacio de Gobierno. De Zela Martínez fue representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2020, cumpliendo esta función en simultáneo junto con la de ser embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Estados Unidos.
