¿Hay atención hoy, 1 de enero, en supermercados?
Política

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

La defensa legal de Castillo Rojas aseguró que no se trata de la oficina que usaba su cliente y que la salida da a una vía interna al Gore Callao. "¿A dónde fugaría? Va a estar dando vueltas dentro de las instalaciones", dijo.

Ciro Castillo es investigado por presunta organización criminal y colusión. Foto: Composición/LR
La Fiscalía aseguró que Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina del Gore Callao cuando aún se desempeñaba como gobernador. Esto luego de que el último 23 de diciembre, miembros de la Dircocor encontraron en la institución "un forado que conecta con un ambiente con características propias de un garaje vehicular".

Al solicitar información por esa modificación estructural, indicaron que ese espacio era ubicado por una escalera, sin embargo, no se presentaron documentos que sustenten la necesidad y viabilidad de dicha construcción.

Con esto, la Fiscalía reforzó su pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Castillo durante la audiencia de pedido de esta medida restrictiva ante el Poder Judicial, en el marco del caso "Los socios del Callao".

"Ahora con esto se notaría la actitud del investigado para eludir la justicia, quien habría ordenado la construcción de dicha ruta de escape fuera del horario laboral (…), sin la documentación respectiva que suscite la necesidad de dicha construcción con conexión a la cochera vehicular, que facilitaría su traslado fuera de las instalaciones del GORE Callao”, indicó el fiscal provincial Wills Gonzáles Morales.

Defensa de Ciro Castillo asegura que no se trata de la oficina de su cliente

En defensa, el abogado de Castillo Rojas, Humberto Abanto, respondió que ese espacio no era usado por su cliente cuando era funcionario. “Dice que se encontró un forado en la oficina. Lo que no le dice es que esa oficina no la está usando el señor Castillo, en primer lugar, porque como tiene una artrosis deformante en la rodilla derecha, había trasladado su oficina al primer piso, en un edificio contiguo", manifestó.

"¿A dónde cree que conduce ese forado del que habla el señor fiscal? ¿A un túnel secreto que conecta la sede del Gobierno Regional del Callao con la pista de despegue del nuevo terminal del Aeropuerto Jorge Chávez? No, su señoría, ¿sabe dónde conduce? A la vía interna del edificio donde está el Gobierno regional; o sea, iba a fugar dando vueltas por el circuito del Gobierno regional", agregó.

Además cuestionó la labor fiscal alegando que no realizaron una correcta verificación. "Puntualmente, hay una oficina, hay una escalera que se demuele, ¿eso es un forado que facilita la fuga? ¿A dónde fuga? Al circuito interno de vías dentro del edificio donde está el Gobierno regional […]. ¿A dónde fugaría? Va a estar dando vueltas dentro de las instalaciones. Ni siquiera se verifica dónde efectivamente estaba despachando el señor Castillo, en una oficina del frente, han podido preguntarles a todos los empleados", expresó.

Asimismo, consideró que el pedido fiscal de prisión preventiva por 36 meses presenta inconsistencias. "El plazo no se encuentra debidamente motivado. El requerimiento se apoya en argumentos genéricos sin justificar su necesidad en el caso concreto. No individualiza al imputado, aplicando el plazo máximo, como si correspondiera indistintamente a todos, infringiendo el deber de motivación y el principio de proporcionalidad", anotó.

