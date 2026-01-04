Tren de Aragua: cómo extendió su poder en Perú la temible red criminal venezolana

Las calles de Perú tienen un antes y un después desde que empezaron a delinquir bandas extranjeras de crimen organizado, en especial el Tren de Aragua, cuyas redes se expandieron por Tacna, Arequipa, Lima, La Libertad (Trujillo y Pataz) y Lambayeque (Chiclayo).

Esta red criminal, según la Policía, opera tanto con su nombre original como con franquicias y distintas células que envían remesas de dinero a los cabecillas de la organización: Los Gallegos, Dinastía Alayón. Hijos de Dios, Cota 905, Guerrilla Pobre, PHS (Puro Hermanos Sicarios o Pura Hampa Seria), entre otras.

Su presencia en las principales ciudades del país ha influido en que los homicidios se volvieran más violentos y resurgieran otros delitos, como el sicariato, el secuestro, la minería ilegal, lavado de activos y la extorsión. También se multiplicaron las víctimas de trata de personas para explotación sexual.

Las autoridades han dado varios golpes al Tren de Aragua en el Perú a partir de 2022, aunque es una banda que, se ha demostrado, se rearticula con rápidez. Hasta octubre del año pasado de los 5.791 delincuentes extranjeros en cárceles peruanas 4.366 eran venezolanos. Pese a su rápida expansión, para junio del 2024 la PNP informó que se había detenido a 520 ‘llaneros’ relacionados al Tren de Aragua y sus tentáculos. Hoy esa cifra sobrepasa el millar.

Algunos informes policiales a los que La República tuvo acceso sugieren que el TdA pudo haber llegado a Perú allá por el 2016, pero la banda no llamó la atención de las autoridades hasta agosto de 2018, con la captura de Edison Agustín Barrera, alias ‘Catire’, quien trabajaba para establecer una base en Lima de los Malditos del Tren de Aragua.

Así, el TdA se convirtió rápidamente en uno de los grupos criminales más infames del país, transformándose en una prioridad de seguridad no solo para Perú sino para los gobiernos de la región. Estados Unidos lo ha designado como una organización terrorista y lo acusó de orquestar una invasión.

No obstante, el ahora capturado presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que su gobierno ha erradicado al Tren de Aragua en su país de origen. Entonces, ¿cuál es la verdad sobre la banda? ¿Es una potencia criminal en expansión o simplemente una organización criminal exitosa?

Estas interrogantes fue tratada en el artículo “Tren de Aragua, entre la realidad y la ficción”, de la Unidad Investigativa de Venezuela publicado por InSigth Crime el 17 de agosto del 2025.

VARIEDAD DE DELITOS AGRAVADOS

Lo cierto es que, tal como lo demuestran los documentos obtenidos por La República, este grupo es responsable de homicidios, trata de personas, narcotráfico, tráfico de armas, explotación sexual de menores, minería ilegal y extorsión.

El asesinato el 9 de enero del 2020 en el centro comercial Risso, Lince, de Isaac Hilario Huamanyalli (49), supuso una voz de alerta sobre las capacidades trasnacionales desarrolladas ya por el TdA que entonces dirigía Héctor Guerrero, conocido como ‘Niño Guerrero’, desde la cárcel de Tocoron.

Este crimen estuvo relacionado con la explotación sexual de mujeres y niñas, especialmente venezolanas, a quienes les ha tocado migrar por las condiciones sociales y políticas de su país.

Audios interceptados a esta megabanda, así como los crudos testimonios de mujeres migrantes víctimas de trata y declaraciones de detenidos en Perú permitieron a las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada detallar cómo opera la red criminal frente a este delito.

La operación empieza en Venezuela, pero se expande con fuerza por Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Bolivia.

Perú ha sido es utilizado por esta organización criminal como centro de operación y distribución de las mujeres que son luego explotadas en distintas regiones. La República tuvo acceso a testimonios de mujeres que han sido víctimas de trata que cuentan sus historias, sus temores y esperanzas.

Algunas migrantes fueron obligadas inicialmente a transportar ketamina, una droga anestésica con potencial alucinógeno muy usada en la elaboración de tusi, la mal llamada ‘cocaína rosada’, hallada en distintos bunkeres allanados en Lima.

Luego comenzaron a forzar a mujeres a prostituirse. Las células que las sometían tenían un alto poder de fuego, como fusiles y granadas, recuerda el general Víctor Revoredo, quien por entonces tenía a su cargo la División de Homicidios.

El Tren de Aragua comenzó a traer mujeres jóvenes de 18 a 20 años. También se encontró a adolescentes de 15 y 16 años. Llegaban a Tumbes, Piura y Lima, Allí, las instalaban en las ‘casas del terror, y luego las trasladaban buenos sectores donde las obligan a prostituirse bajo amenaza.

Les decían que su traslado a Lima les había costó 15 o 20 mil soles, y que ellas estaban bajo su cobertura hasta que le terminen de pagar.

Explotar a mujeres vulnerables y niñas se convertió en un gran negocio para el Tren de Aragua y sus tentáculos que también encontraron en Perú una cantera para reclutar mano de obra que necesitaban para sus operaciones.

LOS PLANES DEL ‘NIÑO GUERRERO’

En diversos distritos de Lima Metropolitana ocupan fachadas para encubrir sus actividades. Por ejemplo, adquieren mototaxi o motos lineales para arrendarlas a inmigrantes venezolanos desempleados, que ingresaron de forma irregular y que las utilizan para trabajar como delivery.

Entre sus conclusiones, las FECCOR y la PNP determinaron que los miembros del Tren de Aragua transfieren montos de hasta 4 o 5 millones de soles anuales a los cabecillas en Venezuela a través de colaboradores.

Por ejemplo, ‘Los Gallegos’ fue un brazo directo enquistado, inicialmente, en Lima, el cual por intermedio de su cabecilla conocido como ‘Armando’, por intermedio de un sujeto llamado ‘H y D’, líder de las acticidades ilícitas en Perú, se encargaba de dar cuentas y de enviar dinero al ‘Niño Guerrero’ cuando se encontraba en la cárcel de Tocorón.

Este a su vez se encargaba de suministrar de la logística, autorizar los planes de expansión, ordenar los asesinatos por encargo, entre otros actos necesarios para la expansión territorial en Perú.

“DESTRUYEN LA REPUTACIÓN”

“Los venezolanos honestos, somos la gran mayoría”. El presidente de la ONG Unión Venezolana, Óscar Pérez, advirtió que la presencia de ‘Los Gallegos’ en el Perú -una facción del Tren de Aragua- perjudica a los venezolanos que se dedican a labores honestas y conviven pacíficamente en nuestro país.

Indicó que los malos elementos que han llegado al Perú en la migración venezolana no solo afecta a los locales, también a ellos, porque no solo son víctimas de los delincuentes, también destruyen la reputación de los venezolanos que terminan siendo estereotipados.

La violencia debe rechazarse venga de donde venga, incluso de personas que están hartas de estar sometidas a cobro de cupos, extorsiones. Los venezolanos honestos, como los peruanos, somos la mayoría.