Vicente Tiburcio es el nuevo ministro del Interior del gabinete de José Jerí

El presidente José Jerí nombró a Vicente Tiburcio como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Carlos Malaver Odias tras la vacancia de Dina Boluarte. Tiburcio, excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), llega al cargo en un contexto de creciente inseguridad ciudadana y de grandes protestas sociales, como la del día de mañana, 15 de octubre, convocada por la Generación Z.

Durante su paso por la comandancia general, en 2022, Tiburcio enfrentó cuestionamientos por la falta de resultados frente al crimen organizado y por denuncias de corrupción en unidades policiales bajo su mando, como la División de Tránsito, en la que se descubrió una red de cobros ilegales a conductores informales.

Tiburcio también fue uno de los 86 miembros del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), unidad policial responsable de la operación Victoria, que culminó con la captura del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, en 1992.

