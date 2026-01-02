Gobierno aseguró compra de 24 cazas al aprobar el financiamiento del 57% del presupuesto

Hasta el momento, el caza sueco Gripen es el único cuya oferta encaja con el presupuesto de US$3,500 millones.

Hasta el momento, el caza sueco Gripen es el único cuya oferta encaja con el presupuesto de US$3,500 millones.

Con una operación de endeudamiento interno por intermedio de la emisión de bonos soberanos hasta por S/7,580 millones, el gobierno inició formalmente el proceso de compra de 24 aviones de combate para la modernización de la flota principal de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), justo 30 años después de la adquisición de los MiG-29 rusos de segunda mano.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

De acuerdo con el Decreto Supremo N°339-2025-EF suscrito por el mandatario José Jerí y los titulares de la Presidencia del Consejo de Ministros (Ernesto Álvarez), el Ministerio de Defensa (César Díaz Peche) y del Ministerio de Economía (Denisse Miralles), la cifra autorizada está “destinada a financiar parcialmente un proyecto de inversión a ser ejecutado por el Ministerio de Defensa”, en referencia al plan estratégico de reemplazo de los Mirage 2000, los MiG-29 y los Sukhoi Su-25.

TE RECOMENDAMOS MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER Empresa coreana que vendió blindados al Ejército pide acogerse a reestructuración

El monto que recibió el visto bueno del gobierno representa el 57% de los US$3,500 millones previstos para la incorporación de 24 cazas totalmente nuevos, 20 monoplazas y 4 biplazas, según el Proyecto de Inversión Pública (PIP) del Ministerio de Defensa.

Durante la gestión del excomandante general FAP, Carlos Chávez Cateriano, la institución logró que en 2025 el Congreso apruebe el presupuesto para el financiamiento de la compra de los 24 cazas y se diera inicio al proceso que cuenta con un estudio técnico en el que se identifican tres modelos que cumplen con los requerimientos: el Rafale F4, de la fábrica francesa Dassault; el F-16 Block 70, de la estadounidense Lockheed Martin; y el Gripen E/F, de la compañía sueca SAAB.

El Rafale de la compañía Dassault, uno de los mejores del mundo, pero su costo rebasaría el financiamiento autorizado por el gobierno.

Modelos en vitrina

Incluso en el último medio año autoridades de la Cancillería, el Ministerio de Defensa y de la FAP, sostuvieron encuentros oficiales en París, Washington y Estocolmo, e incluso en Lima con representantes de las empresas extranjeras, con la finalidad de conocer en detalle las características de sus respectivas propuestas.

El 15 de septiembre de 2025, el gobierno de Estados Unidos hizo público su interés en vender al Perú 12 unidades de F-16 Block 70 con un programa logístico y de mantenimiento por US$3,420 millones. Es decir, la mitad de lo que necesita la FAP.

En términos de costos, la oferta de SAAB se acerca más al presupuesto de US$3,500 millones que acaba de confirmar el gobierno, al aprobar el endeudamiento interno para financiar mediante bonos soberanos el 57% (US$2,000 millones) el costo total del proyecto.

Las propuestas de Estados Unidos y Francia superan el monto estimado del gasto por aeronave, de acuerdo con las evaluaciones de la FAP.

EEUU ha ofrecido 12 unidades de F-16 Block 70, cuando lo que la FAP ha requerido 24 ejemplares.

Es una flota de 24 unidades

En el mismo Decreto Supremo N°339-2025-EF, con el que se autoriza la operación de endeudamiento mediante la emisión de bonos soberanos, “el proyecto de inversión (la adquisición de los 24 aviones de guerra) se encuentra aprobado, activo y registrado en el Programa Multianual de Inversiones 2025-2027 del Sector Defensa, encontrándose alineado con los objetivos priorizados y metas respecto al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios”.

Es decir, el gasto está dirigido a la compra de 24 cazas, ni uno más, ni uno menos.

Conforme a las normas, el expediente del proceso debe transferirse a la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), que designará a un comité para las evaluaciones, negociaciones y contratación.

Otra opción es que el gobierno declare de interés nacional la adquisición mediante la fórmula de proveedor único -porque es el único que cumple con todos las exigencias técnicas y económicas- y cierre un acuerdo directamente con una de las tres empresas mencionadas.