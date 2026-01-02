HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 4,1 se sintió esta tarde en Lambayeque
Sismo de magnitud 4,1 se sintió esta tarde en Lambayeque     Sismo de magnitud 4,1 se sintió esta tarde en Lambayeque     Sismo de magnitud 4,1 se sintió esta tarde en Lambayeque     
Deportes

Universitario vs Deportivo Wanka por la Liga Peruana de Vóley: ¿a qué hora, dónde y como ver el partido por la fecha 11?

La Liga Peruana de Vóley retoma su actividad el sábado 03 de enero de 2026 con el emocionante duelo entre Universitario de Deportes y Deportivo Wanka. Sigue AQUÍ la cobertura completa

Universitario vs Wanka EN VIVO por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/ Jazmin Ceras
Universitario vs Wanka EN VIVO por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/ Jazmin Ceras

Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka EN VIVO y DIRECTO. La Liga Peruana de Vóley no para, pues regresará este sábado 03 de enero de 2026, donde el partido estelar será el encuentro entre las cremas y Wanka. Dicho encuentro se podrá seguir desde las 7.00 p.m. (hora peruana) y se podrá seguir por la señal de Latina TV. De igual manera, puede seguir la cobertura punto por punto aquí, en La República Deportes.

La fecha 11 se presenta con el conjunto crema en el liderato de la liga, pues recibió los tres puntos tras su derrota frente a Alianza Lima, por alinear a cuatro extranjeras en el terreno de juego. El Comité de Control de la FPV desestimó la apelación presentada por los blanquiazules, confirmando así la decisión a favor del conjunto crema. Es en este contexto que la ‘U’ buscará mantener y sacar ventaja tanto a las blanquiazules como a San Martín, quienes los siguen muy de cerca.

PUEDES VER: Universitario quiere dar el golpe en la Liga 1: ficharían a Iván Tapia, hijo del presidente de la Federación Argentina

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario vs Deportivo Wanka por la Liga Peruana de Vóley?

El partido por la fecha 11 de la LPV se podrá realizará este sábado 03 de enero y se llevará a cabo en el Polideportivo Luisa Fuentes.

¿A qué hora juega Universitario vs Deportivo Wanka por la Liga Peruana de Vóley?

El encuentro entre Universitario vs Deportivo Wanka se podrá seguir desde las 7.00 p.m. (hora peruana). A continuación la programación de horario para otros países.

  • Colombia: 7.00 p.m.
  • Ecuador: 7.00 p.m.
  • Bolivia: 8.00 p.m.
  • Venezuela: 8.00 p.m.
  • Chile: 9.00 p.m.
  • Paraguay: 9.00 p.m.
  • Argentina: 9.00 p.m.
  • Uruguay: 9.00 p.m.
  • Brasil: 9.00 p.m.

¿Dónde ver Universitario vs Deportivo Wanka por la Liga Peruana de Vóley?

Universitario vs Deportivo Wanka llegará EN VIVO gracias a la transmisión de Latina (canal 2), y podrás seguirlo tanto por señal abierta como por su página web y su app. No obstante, también podrás seguirlo aquí, en La República Deportes.

Partidos del día 3 de enero en la Liga Peruana de Vóley

  • San Martín vs Kazoku No Perú | 2.30 p.m.
  • Circolo Sportivo vs Deportivo Géminis | 5.00 p.m.
  • Universitario vs Deportivo Wanka | 7.00 p.m.

PUEDES VER: Johan Fano frustrado por la demora de Universitario en el pago de su deuda: "Soy el único ta**** que vino de México a cumplir un sueño"

lr.pe

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Pos.ClubPJPGPPSetsRatioPts
1Universitario109129:74,1427
2San Martín109129:112,6327
3Alianza Lima108225:83,1224
4Géminis106421:161,3117
5Regatas106422:161,3716
6Atenea106420:191,0516
7Circolo105520:210,9515
8Olva Latino104615:240,629
9Rebaza103716:230,6911
10Kazoku102810:260,387
11Dep. Soan101913:270,487
12Dep. Wanka10196:280,214
Notas relacionadas
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley: programación y partidos de la fecha 11

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley: programación y partidos de la fecha 11

LEER MÁS
Universitario contra Deportivo Wanka: día, hora y canal del partido por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley

Universitario contra Deportivo Wanka: día, hora y canal del partido por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Alianza Lima contra Regatas: día, hora y canal del partido por la última fecha de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima contra Regatas: día, hora y canal del partido por la última fecha de la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario quiere dar el golpe en la Liga 1: ficharían a Iván Tapia, hijo del presidente de la Federación Argentina

Universitario quiere dar el golpe en la Liga 1: ficharían a Iván Tapia, hijo del presidente de la Federación Argentina

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones en el fútbol peruano para la nueva temporada

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones en el fútbol peruano para la nueva temporada

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley: programación y partidos de la fecha 11

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley: programación y partidos de la fecha 11

LEER MÁS
Pedro Gallese habla por primera vez luego de ser fichado como nuevo arquero del Deportivo Cali: ''Es hora de honrar el legado de este club''

Pedro Gallese habla por primera vez luego de ser fichado como nuevo arquero del Deportivo Cali: ''Es hora de honrar el legado de este club''

LEER MÁS
Johan Fano frustrado por la demora de Universitario en el pago de su deuda: "Soy el único ta**** que vino de México a cumplir un sueño"

Johan Fano frustrado por la demora de Universitario en el pago de su deuda: "Soy el único ta**** que vino de México a cumplir un sueño"

LEER MÁS
Universitario llegó a un acuerdo con Racing Club para el préstamo por un año del extremo Héctor Fertoli

Universitario llegó a un acuerdo con Racing Club para el préstamo por un año del extremo Héctor Fertoli

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cantante Deyvis Paredes y el animador 'Josesito' de La Bella Luz generan indignación tras polémica broma a nuevo integrante: “Deberían pedir disculpas”

Rodrigo Paz firma decreto para gobernar Bolivia a distancia en medio de tensiones con su vicepresidente Edman Lara

Apagones y daños a infraestructuras: las imágenes del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México

Deportes

Mr. Peet da detalles sobre el próximo fichaje de Pablo Guede para Alianza Lima: “Las conversaciones están muy avanzadas”

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones en el fútbol peruano para la nueva temporada

Marcos López deja mensaje a las nuevas promesas peruanas que sueñan con jugar en el extranjero: “El talento no alcanza”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

Presidente del TC afirma que Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular por sentencia de peculado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025