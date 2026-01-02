Universitario vs Deportivo Wanka por la Liga Peruana de Vóley: ¿a qué hora, dónde y como ver el partido por la fecha 11?

Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka EN VIVO y DIRECTO. La Liga Peruana de Vóley no para, pues regresará este sábado 03 de enero de 2026, donde el partido estelar será el encuentro entre las cremas y Wanka. Dicho encuentro se podrá seguir desde las 7.00 p.m. (hora peruana) y se podrá seguir por la señal de Latina TV. De igual manera, puede seguir la cobertura punto por punto aquí, en La República Deportes.

La fecha 11 se presenta con el conjunto crema en el liderato de la liga, pues recibió los tres puntos tras su derrota frente a Alianza Lima, por alinear a cuatro extranjeras en el terreno de juego. El Comité de Control de la FPV desestimó la apelación presentada por los blanquiazules, confirmando así la decisión a favor del conjunto crema. Es en este contexto que la ‘U’ buscará mantener y sacar ventaja tanto a las blanquiazules como a San Martín, quienes los siguen muy de cerca.

¿Cuándo juega Universitario vs Deportivo Wanka por la Liga Peruana de Vóley?

El partido por la fecha 11 de la LPV se podrá realizará este sábado 03 de enero y se llevará a cabo en el Polideportivo Luisa Fuentes.

¿A qué hora juega Universitario vs Deportivo Wanka por la Liga Peruana de Vóley?

El encuentro entre Universitario vs Deportivo Wanka se podrá seguir desde las 7.00 p.m. (hora peruana). A continuación la programación de horario para otros países.

Colombia: 7.00 p.m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Bolivia: 8.00 p.m.

Venezuela: 8.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

Paraguay: 9.00 p.m.

Argentina: 9.00 p.m.

Uruguay: 9.00 p.m.

Brasil: 9.00 p.m.

¿Dónde ver Universitario vs Deportivo Wanka por la Liga Peruana de Vóley?

Universitario vs Deportivo Wanka llegará EN VIVO gracias a la transmisión de Latina (canal 2), y podrás seguirlo tanto por señal abierta como por su página web y su app. No obstante, también podrás seguirlo aquí, en La República Deportes.

Partidos del día 3 de enero en la Liga Peruana de Vóley

San Martín vs Kazoku No Perú | 2.30 p.m.

Circolo Sportivo vs Deportivo Géminis | 5.00 p.m.

Universitario vs Deportivo Wanka | 7.00 p.m.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley