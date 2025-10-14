A un día de la movilización nacional del 15 de octubre, convocada por colectivos juveniles y organizaciones sociales, el primer ministro de José Jerí, Ernesto Álvarez, se sumó al discurso que busca desacreditar la protesta ciudadana. Desde sus redes sociales, Álvarez insinuó que la jornada no tendría un carácter democrático, sino desestabilizador. Minutos antes de juramentar como titular, eliminó su cuenta de X.

“Hasta el alcalde de Pataz se da cuenta que la ‘movilización’ del 15 no es de protesta social sino un intento subversivo para acabar con la democracia y forzar una asamblea constituyente ‘bolivariana’”, escribió Álvarez el 13 de octubre en su cuenta de X (antes Twitter).

El mensaje del primer ministro fue interpretado como un intento de criminalizar una protesta impulsada principalmente por jóvenes de la denominada Generación Z, que en las últimas semanas ha encabezado movilizaciones contra la corrupción e inseguridad ciudadana y que han sido reprimidos violentamente dejando a varios heridos, incluidos a periodistas.

Ante esto, los que asistirán a la marcha del 15 de octubre han sostenido que su objetivo es exigir mayor seguridad ciudadana y la renuncia de José Jerí, cuestionado por su denuncia de presunta violación sexual y los tuits que se hicieron virales tras su juramentación.

Ernesto Álvarez Miranda ha sido designado como el nuevo presidente del Consejo de Ministros en el gabinete de José Jerí, reemplazando a Eduardo Arana tras la vacancia de Dina Boluarte. Abogado de profesión y miembro del Partido Popular Cristiano (PPC) desde 1984, Álvarez solicitó una licencia en su militancia horas antes de asumir el cargo, con el objetivo de desempeñar un papel destacado en el gobierno provisional.

En una carta dirigida al presidente del PPC, Carlos Neuhaus, expresó que enfrenta un "reto difícil" en el que no tiene "nada que ganar", pero considera que no puede "dar un paso al costado".