JEE abre proceso contra José Jerí por presunta infracción a la neutralidad electoral a favor de Somos Perú
El JEE Lima Centro 1 evalúa si las declaraciones del presidente José Jerí en una entrevista televisiva vulneraron el principio de neutralidad durante el periodo electoral. El informe de fiscalización sostiene que el mandatario habría destacado a Somos Perú, organización de la que es afiliado, en pleno proceso hacia las elecciones 2026.
- José Jerí llama "cliché" a leyes pro crimen y utiliza discurso de Boluarte: "Es una etiqueta de un sector"
- Viaje del canciller a la OEA para sustentar posición peruana sobre asilo de Betssy Chávez costará más de US$7.500
El JEE Lima Centro 1 abrió un proceso para determinar si el presidente José Jerí infringió la neutralidad electoral al emitir declaraciones que habrían favorecido a Somos Perú durante una entrevista televisiva. El hecho se produjo en noviembre, en medio del proceso rumbo a las elecciones 2026, según un informe de fiscalización remitido al jurado.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
El documento del JNE concluye que Jerí hizo referencias positivas hacia su partido político durante el programa “El valor de la verdad”, lo que podría constituir un acto que influya en la intención de voto de los electores. La fiscalización remarca que el mandatario participó en el espacio mediático en su calidad de presidente, condición que refuerza la obligación de imparcialidad.
TE RECOMENDAMOS
EL ESCÁNDALO DE LAS INHABILITACIONES Y EL PACTO NO CESA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
El JEE Lima Centro 1 abrió una investigación contra Jerí por presunta infracción a la neutralidad política. Foto: difusión
PUEDES VER: Ollas comunes denuncian silencio de José Jerí: “Tiene tiempo para visitar penales, no para nuestras necesidades”
La coordinadora de fiscalización, Wendolyne Zapata, también verificó registros oficiales que confirman que José Jerí continúa afiliado a Somos Perú y ha ejercido diversos cargos dentro de esa organización. Esta información, indica el informe, refuerza la hipótesis de un beneficio electoral indirecto.
Con estos elementos, el caso fue elevado al pleno del JEE Lima Centro 1, que deberá decidir si corresponde iniciar un procedimiento sancionador contra el jefe de Estado por vulnerar las normas que regulan la conducta de autoridades en periodo electoral.