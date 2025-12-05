HOYSuscripcion LR Focus

JEE abre proceso contra José Jerí por presunta infracción a la neutralidad electoral a favor de Somos Perú

El JEE Lima Centro 1 evalúa si las declaraciones del presidente José Jerí en una entrevista televisiva vulneraron el principio de neutralidad durante el periodo electoral. El informe de fiscalización sostiene que el mandatario habría destacado a Somos Perú, organización de la que es afiliado, en pleno proceso hacia las elecciones 2026.

El JEE Lima Centro 1 evalúa si José Jerí favoreció a Somos Perú en plena campaña rumbo a las elecciones 2026. Foto: Presidencia
El JEE Lima Centro 1 abrió un proceso para determinar si el presidente José Jerí infringió la neutralidad electoral al emitir declaraciones que habrían favorecido a Somos Perú durante una entrevista televisiva. El hecho se produjo en noviembre, en medio del proceso rumbo a las elecciones 2026, según un informe de fiscalización remitido al jurado.

El documento del JNE concluye que Jerí hizo referencias positivas hacia su partido político durante el programa “El valor de la verdad”, lo que podría constituir un acto que influya en la intención de voto de los electores. La fiscalización remarca que el mandatario participó en el espacio mediático en su calidad de presidente, condición que refuerza la obligación de imparcialidad.

El JEE Lima Centro 1 abrió una investigación contra Jerí por presunta infracción a la neutralidad política. Foto: difusión

La coordinadora de fiscalización, Wendolyne Zapata, también verificó registros oficiales que confirman que José Jerí continúa afiliado a Somos Perú y ha ejercido diversos cargos dentro de esa organización. Esta información, indica el informe, refuerza la hipótesis de un beneficio electoral indirecto.

Con estos elementos, el caso fue elevado al pleno del JEE Lima Centro 1, que deberá decidir si corresponde iniciar un procedimiento sancionador contra el jefe de Estado por vulnerar las normas que regulan la conducta de autoridades en periodo electoral.

Ollas comunes denuncian silencio de José Jerí: “Tiene tiempo para visitar penales, no para nuestras necesidades”

Escolta presidencial de José Jerí agredió a la prensa: periodista de RPP fue retirado cargado

Presidente Jerí en Tacna: comisión bilateral atenderá casos de migrantes que necesiten de un pase humanitario al Perú

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

