Sociedad

Gripe H3N2 Subclado K en Perú: cómo diferenciarla de una gripe común y cuándo preocuparse

Descubre cómo reconocer los síntomas del subclado K de la influenza H3N2, qué lo diferencia de una gripe estacional y cuándo debes buscar atención médica. Incluye alertas del Minsa y recomendaciones para protegerte.

Influenza H3N2 subclado K en Perú: ¿cómo diferenciar el nuevo virus de una gripe común?
Influenza H3N2 subclado K en Perú: ¿cómo diferenciar el nuevo virus de una gripe común? | Foto: composición LR/Difusión

La confirmación de casos de la gripe A (H3N2) subclado K en Perú por parte del Ministerio de Salud (Minsa) generó preocupación entre la población, principalmente por el desconocimiento sobre los síntomas de esta enfermedad y la confusión con un resfriado común.

Aunque se trata de una variante del virus con alta capacidad de transmisión, Alexis Holguin, docente de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Científica del Sur, aclaró para La República que la afección no provoca mayor gravedad en comparación con otras gripes estacionales. Sin embargo, su rápida propagación la diferencia de una gripe leve.

“Primero tenemos que saber que es un virus de la infuenza. Todos los virus de la influenza tienden a producir síntomas como fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, malestar general. No hay una diferencia entre los subtipos de la influenza”, señaló.

¿Qué hacer si me contagió del virus H3N2?

Holguín advirtió que la presencia de fiebre persistente por más de dos o tres días o dificultad para respirar debería alertar al paciente que requiere de atención médica, especialmente si se trata de niños menores de cinco años, adultos mayores, gestantes y personas con enfermedades preexistentes, considerados los grupos más vulnerables frente a esta afección .

“Los virus influenza pueden prevenirse a través de la vacunación. Sin embargo, recordemos que la vacunación previene las formas severas, la hospitalización e ingresar a cuidados intensivos, pero en grupos especiales”, indicó.

Esta semana, tras la presencia de dos casos de H3N2 en la capital, el Minsa inició la campaña de vacunación en distintos establecimientos de salud en Lima Metropolitana y el Callao. Según Holguín, actualmente no se ha desarrollado una vacuna en específico contra el subclado K y que las vacunas que se tienen actualmente en el país funcionan como medio de prevención para evitar graves consecuencias.    

Para evitar saturación en los centros de salud, el médico especialista recomendó a la población en general no alertarse de presentar síntomas leves y que los grupos vulnerables puedan vacunarse para evitar que el virus los lleve a una posible hospitalización.

Riesgo de saturación en los centros de salud

Tanto el docente de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Científica del Sur como el exdecano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, Javier Llamoza, advierten que la propagación del virus, que podría darse principalmente durante las estaciones frías el próximo año, podrían generar saturación y descuido en los centros de salud del país. "Podría generarse; sin embargo, aquí lo importante es conversar con la población y decir que los adultos mayores, menores de 5 años, gestantes, comórbidos, vacunarse para evitar que el virus los lleve a una hospitalización", expresó Holguín

"Imagina que en un día tengamos 5.000 personas que van a los centros de salud y tenemos un primer centro de atención que está saturado, lo van a saturar más, se van a descuidar algunas atenciones y eso puede generar un caos dentro de los hospitales”, agregó Llamoza.

Complicaciones en grupos vulnerables que se contagien de influenza A H3N2

Aunque en la mayoría de casos, el organismo se recupera luego de 7 días de instalado el virus debido a los anticuerpos que el cuerpo genera, los grupos vulnerables podrían enfrentar las siguientes complicaciones:

  • Neumonía.
  • Bronconeumonía.
  • Faringitis.
  • Otitis media.

