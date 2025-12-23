Gobierno de Jerí esperará informe técnico para definir si observa o promulga ley que amplía el Reinfo

El presidente interino, José Jerí Oré, anunció que la promulgación de la autógrafa de ley que amplía el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) aún no se anunciará y que respetará el plazo límite hasta el 31 de diciembre. El mandatario señaló que no procederá con la firma de la norma hasta recibir un informe técnico detallado que subsane precisiones de redacción detectadas en el documento.

"Hay una observación que me ha llamado la atención en la redacción... voy a esperar formalmente el informe técnico del sector", expresó Jerí Oré. Seguidamente, no descartar que la norma podría ser observada.

Ministro de Energía y Minas le responde a José Jerí

Horas después, el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo de la Cruz, le respondió al presidente interino, precisando que sí existe un párrafo sobre la ley MAPE, a la cual hizo alusión José Jerí. }

"Hay un párrafo adicional que indica el cumplimiento de una ley o lo que ocurra primero, en relación con la ley MAPE", precisó Bravo de la Cruz. Añadió que, la norma no sería observada y que igual sería promulgada, autorizando la ampliación del Reinfo hasta diciembre de 2026.

Congresista Héctor Valer solicita informe técnico de Reinfo

En su calidad de vocero de la bancada de Somos Perú, el congresista solicitó que el informe técnico no solo sea remitido a la Presidencia del Consejo de Ministros y a la Presidencia de la República, sino que también se le entregue una copia a su despacho.

Mediante el Oficio N° 304-2025-2026-HVP/CR, fechado el 22 de diciembre de 2025, el parlamentario señaló que la Presidencia de la República se encuentra a la espera de dicho documento técnico para proceder con la firma de la autógrafa de ley. Según Valer, la demora en este trámite administrativo mantiene en incertidumbre a miles de ciudadanos.

"La falta de promulgación impacta directamente a más de 37.000 mineros artesanales que se encuentran en pleno proceso de formalización a nivel nacional", se lee en el documento.