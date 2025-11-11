La fundadora del partido de José Jerí lo criticó en su primer mes de Gobierno. Foto: Composición/LR

La fundadora del partido político Somos Perú, Nora Bonifaz, cuestionó la gestión del presidente de la República, José Jerí, en la lucha contra la inseguridad ciudadana. En una entrevista para RPP, Bonifaz mencionó que el Gobierno de Jerí no cuenta con una estrategia para enfrentar el aumento de la criminalidad en el Perú.

"Lo critico porque hace mucho aspaviento hacia el público, presenta una actitud enérgica saliendo, caminando y yendo a un sitio, a otro sitio, con mucho movimiento, con mucha prensa alrededor de ello, como que nos distrae con tanta actividad, pero yo me pregunto cuáles son los resultados de eso. (...) Está tratando de mostrar que es posible hacer algo, pero yo no veo un programa, no veo un horizonte, no veo una estrategia en algo tan importante con el tema de la seguridad", dijo.

En esa misma línea, la lideresa de la organización política criticó una supuesta cercanía del jefe de Estado con ciertas bancadas del Congreso como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP).

"Es una influencia fuerte del Congreso. Esta asociación con el partido del APP, con el partido de los fujimoristas, está asociado a una forma de gobierno poco transparente y con muchos problemas delictivos. Mire un poco la gente que lo está rodeando ahorita a Jerí. Es que no hay uno que no tenga problemas", sostuvo.

"La gente que lo está rodeando no es la gente de primer nivel que necesitamos para ese gran esfuerzo. Ese gran esfuerzo, así como lo hizo en su momento Paniagua, requiere de las mejores mentes, convocar a las mejores personas, no serán de tu partido, no serán del Congreso que está ligado a las mafias criminales, pero vamos, si te importa tu país lo haces", acotó.

Fundadora de Somos Perú afirma que Jerí no se desmarcará del Congreso

Al ser consultada si considera que Jerí se desmarcaría del Congreso, Bonifaz descartó el hecho al indicar que el presidente "es producto" del Parlamento. "¿Qué decisión ha tomado hasta ahora que lo ha desmarcado? Ninguna", cuestionó.

"Él podría pasar a la historia desmarcándose, hablando con voz directa, fuerte sobre lo que quiere para el país y ser la persona que ese grupo inicial de esperanza que te da el 54% (de aprobación) espera, por supuesto, pero no lo va a hacer, lamentablemente por donde viene, por su origen y la personalidad que tiene. Yo lo conozco", expresó.

"¿Se va a desilusionar el país pronto de Jerí?", consultó la periodista. "Yo creo que sí, porque no va a haber resultados. Non al menos de la manera como la gente requiere y necesita. ¿Qué cosa lo va a estar salvando, que la gente va a estar esperando ahora entre su Navidad y las próximas elecciones? Eso va a distraer porque es la coyuntura", agregó.