Política

Betssy Chávez: PNP triplicó vigilancia en la Embajada de México para impedir una eventual fua en Navidad

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, aseguró que en los últimos días se incrementó el resguardo policial en la residencia mexicana por una posible fuga en fiestas navideñas. Betssy Chávez se encuentra en la embajada desde noviembre de este año.

Betssy Chávez se encuentra asilada a pesar de estar sentenciada por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. Foto: Composición/LR
Betssy Chávez se encuentra asilada a pesar de estar sentenciada por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. Foto: Composición/LR

En horas de la madrugada de este 25 de diciembre, la Policía Nacional del Perú (PNP) incrementó la vigilancia en las afueras de la residencia de la Embajada de México, ubicada en el distrito de San Isidro, donde se encuentra asilada la exministra Betssy Chávez desde el 3 el 3 de noviembre de este año. De acuerdo con el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, este operativo policial se realizó con la finalidad de evitar posibles fugas por la fiesta de la Navidad.

En diálogo con un medio de comunicación, Arriola reveló que en los últimos días el resguardo policial se duplicó y triplicó en las afueras de la embajada mexicana. "Acá lo único que estamos haciendo, específicamente mi presencia es a la verificación de que los servicios establecidos se cumplan", declaró.

Hermanos, sobrino y cuñada de Pedro Castillo postulan como senadores y diputados en las Elecciones 2026

"Como es muy sencillo presumir, alguien en su sano juicio y, ante lo que se viene viviendo respecto de las personas acá, es muy probable que podrían aprovechar lo que alguien podría pensar: descuido por la fecha, por el relevo, disminución del personal o que se ahuyente al personal. Nada de eso, por el contrario. Hay un gran contingente policial, se ha duplicado y triplicado desde hace unos días", explicó Arriola en Exitosa.

Tras la presencia del jefe de la PNP, el fuerte resguardo cesó. Asimismo, se ha descartado que las fuerzas del orden irrumpan en el interior de la embajada mexicana.

La excongresista se encuentra asilada desde el 3 de noviembre de este año, a pesar de que afrontaba un proceso judicial en su contra, que culminó con una sentencia en su contra por 11 años por el delito de conspiración para rebelión tras el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022. Hasta el momento, Chávez Chino no ha podido salir de la Embajada de México porque el Gobierno no le otorgó el salvoconducto para salir del país y viajar al territorio dirigido por Claudia Sheinbaum.

Betssy Chávez renuncia a Todo con el Pueblo, partido vinculado al expresidente Pedro Castillo

El 24 de diciembre, Betssy Chávez presentó su renuncia al partido político Todo con el Pueblo, vinculado al expresidente Pedro Castillo. La noticia fue difundida por su abogado, Raúl Noblecilla, quien compartió en redes sociales una carta firmada por la excongresista. En el documento, Chávez comunica su decisión de desvincularse de la organización política, argumentando que su determinación se basa en razones de coherencia política y en su compromiso con los valores democráticos.

"Desde la coherencia y la convicción democrática se mantendrá firme en el camino por la recuperación de la patria en paz y justicia social. Hoy saluda con alegría y optimismo la postulación al Senado de la República de su madre Herminia Chino, así como la de muchos compañeros y compañeras que en un acto de unidad postulan en el partido Podemos Perú", publicó Noblecilla.

